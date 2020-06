രാജസ്ഥാനിൽ കുടുംബത്തിലെ 26 പേർക്കു കോവിഡ്; സംസ്ഥാനത്ത് 11,020 രോഗികൾ

ജയ്പുർ ∙ പിങ്ക് സിറ്റിയിലെ ഒരു കുടുംബത്തിലെ 26 പേർക്കു കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കുടുംബത്തിലെ ഒരാൾക്കു കോവിഡ് ലക്ഷണങ്ങള്‍ കണ്ടതിനെ തുടർന്നു നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണു വീട്ടിലെ എല്ലാവരും കോവിഡ് ബാധിതരാണെന്നു കണ്ടെത്തിയത്. എല്ലാവരേയും ആശുപത്രിയിലേക്കു മാറ്റിയതായി ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

നഗരത്തിൽ ഏറ്റവുമേറെ കോവിഡ് ബാധിതരുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നാണു പിങ്ക് സിറ്റി പ്രദേശം. സംസ്ഥാനത്തെ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം 11,020 ആയി ഉയർന്നു. ഇതിൽ 2,321 കേസുകളും ജയ്പുരിലാണ്. 251 പേർ മരിച്ചതിൽ 117 കേസുകളും ജയ്പൂരിൽത്തന്നെ.

English Summary: 26 people in one family confirmed covid in Rajasthan