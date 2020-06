കേന്ദ്രത്തിന്‌ വീഴ്ച സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം; പക്ഷേ പ്രതിപക്ഷം എന്ത് ചെയ്തു?: അമിത് ഷാ

ന്യൂഡൽഹി∙ കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന് വീഴ്ച സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവാമെന്നു കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ. അതിഥി തൊഴിലാളികളുടെ കൂട്ടപ്പലായനം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിലും വീഴ്ച സംഭവിച്ചിരിക്കാം, പക്ഷേ സർക്കാരിന്റെ പ്രതിബന്ധത വ്യക്തമായിരുന്നുവെന്നും ന്യൂഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ഒഡീഷയ്ക്കായുള്ള വെർച്വൽ റാലിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്തു കൊണ്ടു അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു.

പ്രതിപക്ഷത്തെ കാഴ്ച മങ്ങിയ ആളുകളോടാണ് എനിക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ളത്. ഞങ്ങൾക്കു തെറ്റു പറ്റിയിരിക്കാം വിചാരിച്ച പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു തീർക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലായിരിക്കാം. എന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്തതെന്നു രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളോടു പറയൂ. ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾക്കു കണക്കു പറയാൻ തന്നെയാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. കോവിഡ് പോരാട്ടത്തെ കുറിച്ച് അമേരിക്കൻ ഇംഗ്ലീഷിലോ, സ്വീഡൻ ഇംഗ്ലീഷിലോ ചിലർ സംസാരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്തത്. നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നുവോ? മഹാമാരിയിൽ നിന്ന് കരകയറാൻ നരേന്ദ്ര മോദി സർക്കാർ 60 കോടി ആളുകൾക്ക് 1,70,000 കോടി രൂപയുടെ പാക്കേജ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ടെലിവിഷൻ അഭിമുഖങ്ങളിൽ സർക്കാരിനെതിരെ ആഞ്ഞടിക്കുന്ന നിങ്ങൾ എന്ത് നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് ജനങ്ങൾക്കായി ചെയ്തതെന്നു അവരോട് പറയു.

അതിഥി തൊഴിലാളികൾ ലോക്ഡൗൺ സമയത്ത് കാൽനടയായി സ്വദേശത്തു മടങ്ങിയത് ഞാനും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാനും ദുഃഖിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ഈ കാര്യത്തിൽ വളരെ വിഷമിച്ചിട്ടുണ്ട്. മേയ് 1 ന് ശ്രമിക് ട്രെയിനുകൾ ആരംഭിച്ചു. അതിഥി െതാഴിലാളികളെ സിറ്റി ബസുകളിലും അന്തർസംസ്ഥാന ബസുകളിലും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിൽ എത്തിക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുമായി കൈകോർത്തു. സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ അവർക്കു ഭക്ഷണവും താമസവും നൽകി. ഒപ്പം 1,000 മുതൽ 2,000 രൂപ വരെ നൽകി. കേന്ദ്രത്തിന്റെ വ്യക്തമായ ഇടപെടൽ ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ 1.25 കോടിയോളം വരുന്ന കുടിയേറ്റ ജനത സുരക്ഷിതരായി അവരുടെ ഭവനങ്ങളിൽ എത്തുമെന്നു നിങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ടോ?



സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ മികച്ച പ്രവർത്തനമാണ് കാഴ്ച വച്ചത്. മറ്റു രാജ്യങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച‌ു നോക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ അവസ്ഥ ഭേദമാണ്. കോവിഡിനു മുന്നിൽ വൻരാജ്യങ്ങൾ തകർന്നപ്പോൾ ഇന്ത്യ തലയുയർത്തി തന്നെ നിന്നു. ഇതിനു മുൻപും പല പകർച്ച വ്യാധികളും ഇന്ത്യയെ പിടിച്ചുലച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ പോരാട്ടത്തിൽ നരേന്ദ്രമോദി ജനങ്ങളെ ഒപ്പം കൂട്ടിയെന്നാണ് സവിശേഷതയെന്നും അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു.

English Summary: Amit Shah: On Corona, we may have fallen short (but) what did Oppn do?