ന്യൂഡൽഹി ∙ സുപ്രീംകോടതിയിലെ പ്രമുഖ അഭിഭാഷകൻ ഫാലി സാം നരിമാന്റെ ഭാര്യ ബാപ്സി നരിമാൻ (89) അന്തരിച്ചു. സുപ്രീംകോടതി ജഡ്ജി രോഹിൻടൺ നരിമാൻ മകനാണ്. പാഴ്സി പാചകം സംബന്ധിച്ച് ബാപ്സി ഏഴ് പുസ്തകങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംസ്കാരം ബുധനാഴ്ച രാവിലെ 11ന്.

ബാപ്സി നരിമാൻ, ഫാലി സാം നരിമാൻ

English Summary: Bapsy Nariman, wife of senior advocate Fali Nariman and mother of Justice RF Nariman, Passes Away