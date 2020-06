ബോയ്സ് ലോക്കർ റൂം ചാറ്റ്; വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ട പെൺകുട്ടിക്ക് ഭീഷണി

ന്യൂഡൽഹി∙ വിവാദമായ ബോയ്സ് ലോക്കർ റൂം ചാറ്റിലെ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ട പെൺകുട്ടിക്കെതിരെ ഭീഷണി. സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായി പെൺകുട്ടി നൽകിയ പരാതിയിൽ ഡൽഹി സൈബർ പൊലീസ് കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. ഉപദ്രവിക്കുമെന്നും അപകടപ്പെടുത്തുമെന്നുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ തനിക്കു ലഭിച്ചുവെന്നു കാട്ടിയാണു പെൺകുട്ടി പരാതി നൽകിയത്. തനിക്കു നേരെ ഭീഷണിയുണ്ടെന്നു കാട്ടി പെൺകുട്ടി നേരത്തെ മറ്റൊരു പരാതിയും നൽകിയിരുന്നു.



സ്കൂൾ വിദ്യാർഥിനിയായ പെൺകുട്ടിയാണു ബോയ്സ് ലോക്കർ റൂം ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ചാറ്റിലെ സംഭാഷണത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടത്. ഇതോടെ സംഭവം വിവാദമായി. ദേശീയ തലസ്ഥാന മേഖലയിലെ വിവിധ സ്കൂളുകളിലെ ഇരുപതിലേറെ വിദ്യാർഥികളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ നടന്ന ഞെട്ടിക്കുന്ന ചർച്ചകളാണു പുറത്തെത്തിയത്. ഇവർക്കെതിരെ പൊലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിരുന്നു.

English Summary: Bois locker room case: Girl who exposed the Instagram chats gets threats on Social Media