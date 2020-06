കോവിഡ് കൂടുതൽ 15 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ; സഹായിക്കാൻ ഉന്നതതല കേന്ദ്ര സംഘങ്ങൾ

ന്യൂഡൽഹി ∙ കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം കൂടുതലുള്ള രാജ്യത്തെ അന്‍പതിലേറെ ജില്ലകളില്‍/നഗരസഭകളില്‍ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളെ സഹായിക്കുന്നതിനു കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ, കുടുംബക്ഷേമ മന്ത്രാലയം ഉന്നതതല കേന്ദ്ര സംഘങ്ങളെ നിയോഗിച്ചു. കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് സാങ്കേതിക സഹായം ഉള്‍പ്പെടെ നല്‍കുന്നതിന് 15 സംസ്ഥാനങ്ങളിലായാണ് ഈ വിദഗ്ധ സംഘങ്ങളുടെ പ്രവര്‍ത്തനം.

മഹാരാഷ്ട്ര- 7, തെലങ്കാന-4, തമിഴ്നാട്- 7, രാജസ്ഥാന്‍- 5, അസം-6, ഹരിയാന-4, ഗുജറാത്ത്-3, കര്‍ണാടക-4, ഉത്തരാഖണ്ഡ്-3, മധ്യപ്രദേശ്-5, പശ്ചിമ ബംഗാള്‍-3, ഡല്‍ഹി-3, ബിഹാർ– 4, ഉത്തര്‍പ്രദേശ്-4, ഒഡിഷ- 5 എന്നിങ്ങനെയാണ് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കയച്ച കേന്ദ്ര സംഘങ്ങളുടെ എണ്ണം.

രണ്ട് പൊതുജനാരോഗ്യ/ പകര്‍ച്ചവ്യാധി വിദഗ്ധരും മുതിര്‍ന്ന ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി തലത്തിലുള്ള നോഡല്‍ ഓഫിസറും ഉള്‍പ്പെട്ടതാണ് ഓരോ മൂന്നംഗ സംഘവും. ഈ സംഘങ്ങള്‍ ചികില്‍സാ കേന്ദ്രങ്ങള്‍ സന്ദര്‍ശിക്കുകയും രോഗപ്രതിരോധത്തിനും മികച്ച ചികില്‍സയ്ക്കും അതാതു മേഖലയില്‍ ആരോഗ്യ വകുപ്പിനെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും.

മികച്ച ഏകോപനം ഉറപ്പാക്കുക, താഴേത്തട്ടില്‍ അടിയന്തര നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുക, കൂടുതല്‍ ഫലപ്രദമായ സമീപനം രൂപപ്പെടുത്തുക എന്നീ കാര്യങ്ങളില്‍ അതത് ജില്ലാ/നഗരസഭാ ഭരണകൂടങ്ങള്‍ ഈ സംഘവുമായി ദൈനംദിന ബന്ധം പുലര്‍ത്തണമെന്നാണ് നിര്‍ദേശം.

പരിശോധനാഫലം ലഭിക്കുന്നതിലെ കാലതാമസം, കൂടുതല്‍ ജനസംഖ്യയിലെ കുറഞ്ഞ പരിശോധനാ നിരക്ക്, രോഗസ്ഥിരീകരണം വേഗത്തിലാക്കല്‍ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളില്‍ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളില്‍ അവരെ സഹായിക്കാന്‍ ഈ തുടര്‍ച്ചയായ ആശയവിനിമയം സഹായകമാകും.

അടുത്ത രണ്ടു മാസത്തേക്ക് ഉണ്ടാകാന്‍ സാധ്യതയുള്ള അധിക ആവശ്യങ്ങളും കുറഞ്ഞ മാനവശേഷി ലഭ്യതയും കിടക്കകളുടെ എണ്ണക്കുറവ്, രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിലെ വര്‍ധന, ഗുരുതരാവസ്ഥയിലുള്ള രോഗികളുടെ വര്‍ധന തുടങ്ങിയ വെല്ലുവിളികളിലും സംസ്ഥാനങ്ങളെയും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളെയും ഈ സംഘങ്ങള്‍ സഹായിക്കും. കേന്ദ്ര സംഘവുമായി ദൈനംദിന ഏകോപനത്തിന് മിക്ക ജില്ലാ/നഗരസഭാ ഭരണകൂടങ്ങളും പ്രത്യേക സംഘത്തിനു രൂപം നല്‍കി. ഡോക്ടര്‍മാരും ജില്ലാതല ഉന്നതോദ്യോഗസ്ഥരും ഉള്‍പ്പെടുന്നതാണ് ഈ സംഘങ്ങള്‍.

