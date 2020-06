ദാവൂദിന്റെ പങ്കാളി, മുൻ മന്ത്രിയുടെ മകൻ; നേപ്പാൾ ജയിലിലും അധോലോക നേതാവ്

കഠ്മണ്ഡു∙ അധോലോക കുറ്റവാളി ദാവൂദ് ഇബ്രാഹിമും ഡി കമ്പനിയുമായും ബന്ധം, ഉയർന്ന ഗുണമേന്മയുള്ള വ്യാജ ഇന്ത്യൻ കറൻസിയുടെ (എഫ്ഐസിഎൻ) കള്ളക്കടത്ത്, പാക്കിസ്ഥാന്റെ ചാരസംഘടനയായ ഐഎസ്ഐക്കു വേണ്ടി കശ്മീരി തീവ്രവാദികൾക്ക് ആയുധങ്ങള്‍ എത്തിക്കൽ – നേപ്പാളിലെ ലളിത്പുരിലെ നാഖു ജയിലിൽ തടവിൽക്കഴിയുന്ന യൂനുസ് അൻസാരിയുടെ വിശേഷണങ്ങളിൽ ചിലതാണിത്. നേപ്പാൾ മുൻ മന്ത്രി സലിം മിയ അൻസാരിയുടെ മകനാണ് ‘വ്യവസായിയായ’ യൂനുസ്.

പ്രവർത്തനം നിർത്തിയ നാഷനൽ ടിവി ഗ്രൂപ്പിന്റെ ചെയർമാൻ കൂടിയായ യൂനുസ് വ്യാജ ഇന്ത്യൻ കറൻസി കള്ളക്കടത്തു നടത്തിയ കേസിൽ വിചാരണ നേരിടുകയാണിപ്പോൾ. ഇയാളുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ക്രൈം സിൻഡിക്കേറ്റാണ് നേപ്പാളിൽ ദാവൂദിന്റെ ഡി കമ്പനിയുടെ പങ്കാളി. ഐഎസ്ഐക്കു വേണ്ടി കശ്മീർ തീവ്രവാദികളെ ഇയാൾ സഹായിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അടുത്തിടെ വ്യക്തമായിരുന്നു. തന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു മറയായാണ് ഇയാൾ നാഷനൽ ടിവി തുടങ്ങിയത്. ലഹരിമരുന്ന്, കള്ളപ്പണ റാക്കറ്റുകളുടെ സംഗമവേദികൂടിയായി ചാനലിന്റെ ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ്. ഇയാൾ പിടിയിലായതിനു പിന്നാലെ ചാനൽ പ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.

5 പെട്ടികൾ, 7 കോടിയുടെ കള്ളപ്പണം

2019 മേയിൽ ഖത്തറിൽനിന്ന് നേപ്പാളിലെ വിമാനത്താവളത്തിലെത്തിയ നാലു പേരെ പൊലീസ് മാറ്റിനിർത്തി. ഇവരുടെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന അഞ്ച് പെട്ടികളിൽനിന്നായി ഏഴു കോടി രൂപയുടെ വ്യാജ ഇന്ത്യൻ കറൻസി നോട്ടുകളാണ് കണ്ടെടുത്തത്. ഇന്ത്യൻ രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികൾ നൽകിയ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു ഇത്. യൂനുസ് അൻസാരിയും മൂന്ന് പാക്ക് പൗരന്മാരുമാണ് പിടിയിലായത്.

പാക്ക് പൗരന്മാരെക്കുറിച്ച് നേപ്പാൾ പൊലീസ് പുറത്തുവിട്ടില്ലെങ്കിലും മുഹമ്മദ് അക്തർ, നാദിയ അൻവർ, നസിറുദ്ദീൻ എന്നിവരാണ് പിടിയിലായതെന്ന് ഇന്ത്യൻ എംബസി അറിയിച്ചു. ഇവർ ഐഎസ്ഐ അംഗങ്ങളാണെന്നും കടത്തിയ കള്ളപ്പണം കറാച്ചിയിൽനിന്നുള്ളതാണെന്നും എംബസി വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി. ഖത്തറിൽനിന്ന് കഠ്മണ്ഡുവിലേക്ക് ഇവർ നേരിട്ട് എത്തുകയായിരുന്നു. കഠ്മണ്ഡുവിലെ പാക്ക് എംബസിയിലെ സ്ഥിരം സന്ദർശകനായിരുന്നു യൂനുസ്. എംബസി നടത്തുന്ന പാർട്ടികളിലെ സ്ഥിര സാന്നിധ്യവും.

ബിഹാറിലൂടെ കശ്മീരിലേക്ക് ആയുധങ്ങൾ

ജമ്മു കശ്മീരിലെ തീവ്രവാദികൾക്കായുള്ള ആയുധങ്ങൾ നേപ്പാൾ – ബിഹാർ അതിർത്തിയിലൂടെ എത്തിച്ചതായി അടുത്തിടെ റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നിരുന്നു. ഇക്കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം വന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും പൊലീസ് വൃത്തങ്ങൾ വാർത്ത ശരിവച്ചതായി വാർത്താ ഏജൻസിയായ ഐഎഎൻഎസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ട്രക്കിലാണ് ഇവ കടത്തിയത്. നേപ്പാളിലേക്ക് അവശ്യസാധനങ്ങളുമായി പോയ ട്രക്ക് തിരികെ വരും വഴി റാക്സൗൽ ചെക്പോസ്റ്റിൽനിന്നാണ് ഇവ കയറ്റിയത്.

അടുത്ത ബന്ധുക്കൾക്കല്ലാത്തവർക്ക് തടവുകാരെ കാണാൻ വിലക്കുണ്ടെങ്കിലും ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സ്വാധീനിച്ച് യൂനുസ് നിരവധിപ്പേരുമായി ജയിലിനകത്ത് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന വിവരം. ഇയാളുടെ അടുത്ത അനുയായിയെയും ഇങ്ങനെ ജയിലിനുള്ളിൽവച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല, തടവിൽക്കിടന്നും തന്റെ അധോലോക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇയാൾ നിർബാധം തുടരുകയാണെന്നുമാണ് റിപ്പോർട്ട്.

ജയിലിൽ ഇരുന്നും യഥേഷ്ടം ബന്ധങ്ങൾ തുടരുന്നുവെന്നു വ്യക്തമായതിനെത്തുടർന്ന് ഇയാളെ അടുത്തിടെയാണ് കഠ്മണ്ഡു സെൻട്രൽ ജയിലിൽനിന്ന് നാഖു ജയിലിലേക്കു മാറ്റിയത്. കൊടും കുറ്റവാളികളെയും ഭീകരന്മാരെയും താമസിപ്പിക്കുന്ന ബ്ലോക് സി ബാരക്കിലാണ് യൂനുസിനെ ഇപ്പോൾ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. കഠ്മണ്ഡുവിലെ ത്രിഭുവൻ രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിന് 9 കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് നാഖു ജയിൽ.

എഫ്ഐസിഎൻ കേസിലാണ് ഇയാളെ പിടികൂടിയിരിക്കുന്നതെന്ന് സെൻട്രൽ പൊലീസ് വക്താവ് ഡിഐജി നീരജ് ബഹാദുർ ഷാഹി ഐഎഎൻഎസിനോടു സ്ഥിരീകരിച്ചു. കേസിൽ യൂനുസിനൊപ്പം മൂന്ന് പാക്ക് പൗരന്മാരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ അനുമതി ലഭിച്ചാലേ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിടൂയെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

യൂനുസ് അൻസാരിയും പിതാവ് സലിം മിയ അൻസാരിയും കശ്മീർ തീവ്രവാദികളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നെന്നത് പരസ്യമായ രഹസ്യമാണ്. നേപ്പാൾ മുസ്‌ലിം എത്തിഹാദ് അസോസിയേഷൻ (എൻഎംഇഎ) എന്ന സംഘടന സ്ഥാപിച്ച് അതിനു കീഴിലുള്ള 42 കേന്ദ്രങ്ങളിലൂടെ യുപി, ബിഹാർ അതിർത്തിക്കടുത്തുള്ള തെരായ് മേഖലയിൽ സലിം മിയ അൻസാരി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട്.

നേപ്പാൾ ജനസംഖ്യയുടെ 5% വരുന്ന മുസ്‌ലിംകൾ ഭൂരിഭാഗവും തെരായ് ജില്ലയിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. കശ്മീരി വിഘടനവാദികളെ പിന്തുണച്ച് എൻഎംഇഎ പലപ്പോഴും പ്രസ്താവനകൾ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. 2015ൽ പിതാവിന്റെ മരണശേഷം പാക്കിസ്ഥാനിലെത്തി നേരിട്ടാണ് യൂനുസ് കശ്മീർ വിഘടനവാദികളുമായും ഡി കമ്പനിയുമായും ബന്ധമുണ്ടാക്കിയത്.

English Summary: How an Ex-Minister's son runs D-company's operations from a remote jail in Nepal