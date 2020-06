പത്തനംതിട്ട ∙ യാക്കോബായ സഭ തുമ്പമൺ ഭദ്രാസനത്തിനു കീഴിലെ പള്ളികൾ തൽക്കാലം തുറക്കില്ലെന്നു ഭദ്രാസനാധിപൻ യൂഹാനോൻ മാർ മിലിത്തിയോസ് അറിയിച്ചു. പ്രാദേശിക സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് ഏതെങ്കിലും ദേവാലയം തുറക്കാൻ ഇടവക കമ്മിറ്റി തീരുമാനിക്കുന്നെങ്കിൽ സർക്കാർ നിർദേശങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കണം. പള്ളി തുറക്കുന്നതിന്റെ പൂർണ ഉത്തരവാദിത്തം ഇടവക വികാരിക്കും കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾക്കും ആയിരിക്കുമെന്നും ബിഷപ് അറിയിച്ചു.

English Summary: Jacobite churches will not open during Lockdown