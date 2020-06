കോഴിക്കോട്∙ ദേവസ്വം ബോർഡിനു കീഴിലുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഈ മാസം 30 വരെ തുറക്കാൻ അനുമതി നൽകരുതെന്ന് ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ.സുരേന്ദ്രൻ. ക്രിസ്ത്യൻ ദേവാലയങ്ങളും മുസ്‌ലിം പള്ളികളും തുറക്കേണ്ട എന്നു അതത് മതപുരോഹിതന്മാർ തീരുമാനമെടുത്തത് എല്ലാവരും അംഗീകരിച്ചു. എന്നാൽ, ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ കാര്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് സർക്കാർ തീരുമാനിക്കുന്നത്?

കടകംപള്ളിക്ക് ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ആർത്തിയുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭക്തജനങ്ങളുടെ മേൽ അടിച്ചേൽപിക്കരുത്. ഹിന്ദു മതപുരോഹിതരുമായി ആലോചിക്കാതെയാണ് സർക്കാർ ഇത്തരമൊരു തീരുമാനമെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ ശബരിമല ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ ഭക്തജനങ്ങളുടെ നിലപാടിനു വിരുദ്ധമാണ് സർക്കാർ നിലപാട്.



ആരാധനാലയങ്ങൾ തുറക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അതത് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കു തീരുമാനമെടുക്കാമെന്നാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പറഞ്ഞത്. സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് പരിശോധനകളുടെ എണ്ണം വളരെക്കുറവാണ്. ഇതു കേസുകൾ കുറച്ചു കാണിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണോ എന്നു സംശയമുണ്ടെന്നും സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു.



English Summary : Temples should not be opened till June 30, says K Surendran