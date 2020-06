14 ദിവസമായി വാതകം ചോർന്നുകൊണ്ടിരുന്ന അസമിലെ എണ്ണ കിണറ്റിൽ തീപിടിത്തം

ഗുവാഹത്തി∙ അസമിലെ ടിൻസുകിയ ജില്ലയിലെ ഓയിൽ ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡിന്റെ പ്രകൃതിവാതകം ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന കിണറിൽ തീ പടർന്നു. ഇന്ന് ഉച്ചയോടെ ആരംഭിച്ച തീ അടുത്തുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിച്ചേക്കുമെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.

കിണറ്റിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ 14 ദിവസമായി വാതകം ചോർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. വാതക ചോർച്ചയുണ്ടായപ്പോൾ മുതൽ സ്ഥലത്ത് ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ സേനയെ (എൻ‌ഡി‌ആർ‌എഫ്) വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. തീപിടിത്തത്തിനു പിന്നാലെ അസം മുഖ്യമന്ത്രി സർബാനന്ദ സോനോവൽ കേന്ദ്ര പെട്രോളിയം മന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാനുമായി ചർച്ച നടത്തി. അസമിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും സ്ഥിതിഗതികൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു.



ഗുവാഹത്തിയിൽ നിന്ന് 500 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ബാഗ്ജാൻ ടിൻസുകിയയിലെ എണ്ണ കിണർ മേയ് 27 ന് പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയും ഗ്യാസ് ചോർന്നൊലിക്കുകയും പ്രദേശത്തെ തണ്ണീർത്തടങ്ങൾക്കും ജൈവവൈവിധ്യത്തിനും കനത്ത നാശനഷ്ടമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

അടുത്തുള്ള ഗ്രാമങ്ങളിലെ നെൽവയലുകൾ, കുളങ്ങൾ എന്നിവയും മലിനമായി. ഓരോ ദിവസം കഴിയുന്തോറും ഭീഷണി വർധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കിണറിന്റെ 1.5 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ താമസിക്കുന്ന 6,000 പേരെ ഒഴിപ്പിച്ച് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാംപുകളിലേക്ക് മാറ്റി. ഓയിൽ ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് ദുരിതബാധിത കുടുംബങ്ങൾക്ക് 30,000 രൂപയുടെ ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചു.

English Summary: Massive Fire At Oil Well In Assam That Was Leaking Gas For 14 Days