കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകളിൽ 30% പേർക്കും കോവിഡ്; കണ്ടെത്തലുമായി ഐസിഎംആർ

ന്യൂഡൽഹി∙ ഇന്ത്യയിൽ കൊറോണ വൈറസ് പടർന്നു പിടിക്കുന്നതിനിടെ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകളിലെ 30 ശതമാനത്തോളം ആളുകൾക്കും കോവിഡ് ബാധിച്ചിരുന്നതായി ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മെഡിക്കൽ റിസർച്ച് (ഐസിഎംആർ) റിപ്പോർട്ട്. ഇവർക്ക് കോവിഡ് ബാധിക്കുകയും രോഗമുക്തി നേടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ഇന്ത്യയിലെ 70 ജില്ലകളിൽനിന്നായി 24,000ത്തോളം സാംപിളുകൾ പരിശോധിച്ചാണ് ഐസിഎംആര്‍ റിപ്പോർട്ട് തയാറാക്കിയത്. മുംബൈ, പുണെ, താനെ, ഡല്‍ഹി, ഇന്‍ഡോര്‍, കൊല്‍ക്കത്ത, ചെന്നൈ, അഹമ്മദാബാദ്, സൂറത്ത്, ജയ്പുര്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍നിന്നുള്ള രക്തസാംപിളുകളാണു പരിശോധിച്ചത്. രാജ്യത്തെ ആകെ കേസുകളില്‍ 70 ശതമാനവും ഈ നഗരങ്ങളില്‍ നിന്നാണ്.

വിവിധ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകളിലെ 15 – 30 ശതമാനം ജനസംഖ്യയ്ക്കും വൈറസ് ബാധ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൊറോണയ്ക്കെതിരായ പ്രതിരോധം ഇന്ത്യയിൽ ക്രമമായി ഉയര്‍ന്നു വരുന്നുണ്ട്. ലക്ഷണങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ ഒട്ടേറെപ്പേർക്ക് രാജ്യത്ത് കോവി‍ഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളതിനേക്കാളും വ്യാപകമായ രീതിയിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ രോഗവ്യാപനമെന്നും ഐസിഎംആർ പറയുന്നു. രാജ്യത്ത് പലര്‍ക്കും നേരിയ ലക്ഷണങ്ങളുമായി രോഗം വന്നുപോയിട്ടുണ്ടാകാമെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടിലുണ്ട്.

അതേസമയം, കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ ഓഫിസുകളില്‍ ഒരുദിവസം പരമാവധി 20 പേര്‍ എന്ന രീതിയില്‍ ഹാജര്‍നില ക്രമീകരിക്കാന്‍ തീരുമാനമായി. ഉംപുന്‍ ചുഴലിക്കാറ്റിനെത്തുടര്‍ന്ന് ബംഗാളില്‍ രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനത്തിന് പോയ 50 എൻഡിആർഎഫ് സേനാംഗങ്ങള്‍ക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു.

കേന്ദ്രസർക്കാര്‍ ജീവനക്കാർക്കുള്ള നിർദേശങ്ങൾ

∙ പ്രകടമായ ലക്ഷണങ്ങളില്ലാത്ത ജീവനക്കാർ മാത്രമേ ജോലിക്കെത്താൻ പാടുള്ളൂ. പനിയോ ചെറിയ ജലദോഷമോ പോലുമുള്ളവർ വീടുകളിൽ തുടരണം.

∙ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണിലുള്ള ജീവനക്കാർ അത് മാറ്റപ്പെടുന്നതുവരെ വീട്ടിലിരുന്ന് ജോലി ചെയ്യണം.

∙ ദിവസേന 20ൽ കൂടുതൽ ജീവനക്കാർ ഓഫിസിലെത്താൻ പാടില്ല. മറ്റുള്ളവർ വീട്ടിലിരുന്ന ജോലി ചെയ്യണം.

∙ ഒരേ കാബിനിലിരുന്ന ജോലി ചെയ്യുന്നവർ സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഒന്നിടവിട്ട ദിവസങ്ങളിൽ മാത്രമെ ഓഫിസിലെത്താവൂ.

∙ ഒരു സെക്ഷനിൽ‌ ഒരേസമയം രണ്ടു ജീവനക്കാർ മാത്രം.

∙ ഓഫിസിലായിരിക്കുമ്പോൾ മുഖാവരണവും ഷീൽഡും നിർബന്ധം

∙ ഉപയോഗശേഷം ഗ്ലൗസും മുഖാവരണവും ഉപേക്ഷിക്കാൻ മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള വേസ്റ്റ്ബിന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കാം. ഇവ പുറത്തേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞാൽ ശക്തമായ നടപടി.

∙ മുഖാമുഖമുള്ള മീറ്റിങ്ങുകൾ, ചർച്ചകൾ, കൂടിച്ചേരലുകൾ പാടില്ല. ഇന്റർകോം, ഫോൺ, വിഡിയോ കോൺഫറൻസ് എന്നിവ ഉപയോഗിക്കാം.

∙ തങ്ങളുടെ ഓഫിസ്/കാബിൻ/മുറി എന്നിവിടങ്ങളിൽനിന്നു മാത്രമേ വിഡിയോ കോൺഫറൻസുകളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ.

∙ ഓരോ അരമണിക്കൂറിലും സോപ്പിട്ട് കൈ കഴുകണം. ഓഫിസിലെ പ്രധാന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസേർസ് സ്ഥാപിക്കണം

∙ നിരന്തമായി തൊടുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഓരോ മണിക്കൂറിലും ഒരു ശതമാനം സോഡിയം ഹൈപ്പോക്ലോറൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ശുചിയാക്കണം. തങ്ങളുടെ വസ്തുക്കൾ എഫനോൾ ഉള്ള അണുനാശിനി ഉപയോഗിച്ച് ശുദ്ധിയാക്കണം.

∙ ഇരിക്കുമ്പോഴും നടക്കുമ്പോഴും ഒരു മീറ്റർ അകലം പാലിക്കണം. സാമൂഹിക അകലം പാലിച്ചു മാത്രമേ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മുറികളിലുള്ള സന്ദർശക കസേരകൾ ഇടാൻ പാടുള്ളൂ.

English Summary: 15-30% People in Many Containment Zones May Have Contracted & Recovered from Covid-19, Reveals ICMR Serosurvey