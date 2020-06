‘ആ ബലൂണുകൾ’ ഉറക്കം കെടുത്തി; ദക്ഷിണ കൊറിയയുമായുള്ള ഇടപാട് നിർത്തി കിം

പ്യോങ്യാങ് ∙ അതിർത്തി കടന്നുള്ള കുപ്രചാരണങ്ങളെ നിലയ്ക്കു നിർത്താൻ അന്ത്യശാസനം നൽകിയതിനു പിന്നാലെ ദക്ഷിണ കൊറിയയുമായുള്ള എല്ലാ ആശയവിനിമയ സംവിധാനങ്ങളും നിർത്തലാക്കുന്നതായി ഉത്തര കൊറിയ. അതിര്‍ത്തിയില്‍ പ്യോങ്യാങ് വിരുദ്ധ ലഘുലേഖകള്‍ അയയ്ക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇരുരാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ തർക്കങ്ങൾ നിലനിന്നിരുന്നു.‌

ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള എല്ലാ ഒൗദ്യോഗിക ആശയവിനിമയ ബന്ധങ്ങളും നിർത്തലാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതായും നടപടി ഉടൻ തന്നെ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുമെന്നും ഉത്തര കൊറിയ ‌അറിയിച്ചു. ജൂണ്‍ 9ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മുതല്‍ വര്‍ക്കേഴ്‌സ് പാര്‍ട്ടി സെന്‍ട്രല്‍ കമ്മിറ്റിയും ദക്ഷിണ കൊറിയൻ പ്രസിഡന്റിന്റെ ബ്ലൂ ഹൗസും തമ്മിലുള്ള ഹോട്‌ലൈൻ സംവിധാനം ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ വിഛേദിക്കുമെന്നു ഉത്തര കൊറിയൻ വാർത്താ ഏജൻസി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.

ഇരു രാജ്യത്തെയും സൈനികർ തമ്മിലും ഇനി മുതൽ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ആശയവിനിമയവും ഉണ്ടാകില്ല. ദക്ഷിണ െകാറിയയുമായുള്ള ലെയ്സൺ ഓഫിസ് അടയ്ക്കുമെന്നു നേരത്തെ തന്നെ ഉത്തര കൊറിയ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിരുന്നുവെങ്കിലും കടുത്ത നടപടി ആദ്യമായാണ്. ഉത്തര കൊറിയയിൽ നിന്ന് വിഘടിച്ച് ദക്ഷിണ കൊറിയയിൽ രാഷ്ട്രീയ അഭയം നേടിയവർ കിം ജോങ് ഉൻ, സഹോദരി കിം ജോ യങ് എന്നിവർക്കെതിരെ ലഘുലേഖകൾ ഉത്തര കൊറിയൻ അതിർത്തിയിലേക്ക് പറത്തിവിടുന്നതാണ് ഉത്തര കൊറിയയെ പ്രധാനമായും ചൊടിപ്പിച്ചത്.

ലഘുലേഖകൾ ബലൂണിൽ കെട്ടിയാണ് പറത്തുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ അഞ്ചുലക്ഷത്തോളം ലഘുലേഖകൾ ബലൂണിൽ കെട്ടി പറത്തിയതായി ഉത്തര കൊറിയ ആരോപിച്ചിരുന്നു. ഉത്തര കൊറിയയുടെ ആണവ നയം, കിം ജോങ് ഉന്നിന്റെ ഏകാധിപത്യ ഭരണം, പൗരവകാശങ്ങളുടെ ലംഘനം എന്നിവയ്ക്കെതിരെ ശക്തമായ വിമർശനമാണ് ഓരോ ലഘുലേഖയുടെയും ഉള്ളടക്കം.

