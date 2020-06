ചെന്നൈ ∙ കോവിഡ് പടരുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ തെലങ്കാനയ്ക്കു പിറകെ തമിഴ്നാടും പുതുച്ചേരിയും പത്താം ക്ലാസിലെയും പ്ലസ് ടുവിലെയും മുഴുവന്‍ വിദ്യാര്‍ഥികളെയും ജയിപ്പിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചു. പരീക്ഷകള്‍ നടത്തുന്നത് അപകടമാണെന്നു വിലയിരുത്തിയാണ് തീരുമാനം.

മുന്‍ പരീക്ഷകളിലെ മാര്‍ക്കും ഹാജരും കണക്കിലെടുത്ത് മാര്‍ക്ക് നല്‍കും. മുന്‍ പരീക്ഷകളില്‍ ലഭിച്ച മാര്‍ക്കിന് 80 ശതമാനവും ഹാജരിനു 20 ശതമാനവും മാര്‍ക്ക് നല്‍കാനാണ് തീരുമാനം.

English Summary: Tamilnadu and Puducherry decides to pass all students in class 10 and plus two