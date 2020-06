വന്ദേ ഭാരത്: മൂന്നാം ഘട്ടത്തിലും യുഎസിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് വിമാനം കുറവ്

തിരുവനന്തപുരം ∙ വന്ദേഭാരത് ദൗത്യത്തിന്റെ മൂന്നാം ഘട്ടത്തിലും യുഎസിൽ നിന്നുള്ള മലയാളികൾക്ക് തിരികെ വരാൻ വേണ്ടത്ര വിമാനങ്ങൾ കേരളത്തിലേക്കു സർവീസ് നടത്തുന്നില്ലെന്നു പരാതി. ബെംഗളൂരു, ചെന്നൈ എന്നിവിടങ്ങളിലേയ്ക്കാണ് ഇപ്പോൾ വിമാനങ്ങൾ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള 1,200 പേർ എംബസി ഓഫിസുകളിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തു കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണു വിവരം. വിദ്യാർഥികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഇക്കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. ബെംഗളൂരുവിലും ചെന്നൈയിലും വിമാനമിറങ്ങിയാൽ അവിടെ 14 ദിവസം ക്വാറന്റീനിൽ കഴിയണം.

പിന്നീടു നാട്ടിലെത്തിയാൽ വീണ്ടും 14 ദിവസം ക്വാറന്റീനിൽ കഴിയേണ്ടിവരും. എംപിമാരും സംസ്ഥാന സർക്കാരും യുഎസിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്കു വിമാനം വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും അനുവദിച്ചിട്ടില്ല.

English Summary: Flights from USA to Kerala under Vande Bharat Mission is less in number