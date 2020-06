ഷോപിയാനിൽ ഏറ്റുമുട്ടൽ; മൂന്ന് ഭീകരരെ സുരക്ഷാസേന വധിച്ചു

ശ്രീനഗർ∙ ജമ്മു കശ്മീരിലെ ഷോപിയാൻ ജില്ലയിലെ ഗ്രാമത്തിൽ ബുധനാഴ്ചയുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ മൂന്ന് ഭീകരരെ സുരക്ഷാസേന വധിച്ചു. ഗ്രാമത്തിൽ ഭീകരരുടെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയതിനു പിന്നാലെ പുലർച്ചെ 1.30നാണ് സിആർപിഎഫും ആർമി പൊലീസും ഭീകരരുമായി ഏറ്റുമുട്ടിയത്.



സുഗൂ ഗ്രാമത്തിലെ ഒരു വീടിനുള്ളിൽ കുടുങ്ങിയ നിലയിലായിരുന്നു ഭീകരരെന്നാണു പൊലീസിൽനിന്നു ലഭിക്കുന്ന വിവരം. ഞായറാഴ്ചയ്ക്കു ശേഷം ഷോപിയാനിൽ നടക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ ഏറ്റുമുട്ടലാണിത്. നേരത്തേ നടന്ന രണ്ട് വെടിവയ്പുകളിൽ ഒന്‍പത് ഭീകരരെ സേന വധിച്ചിരുന്നു.



English Summary: 3 terrorists killed in encounter in Jammu and Kashmir’s Shopian