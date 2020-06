ഐസിയുവിൽ ഡോക്ടറില്ല; തെലങ്കാനയിൽ ഗുരുതര വീഴ്ചയെന്ന് ആരോപണം

ഹൈദരാബാദ്∙ തെലങ്കാനയിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ചു മരിച്ച മാധ്യമപ്രവർത്തകന് മതിയായ ചികിൽസ ലഭിച്ചില്ലെന്ന് സഹോദരൻ. കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് മാധ്യമപ്രവർത്തകനും സഹോദരനും ഈ മാസം മൂന്നിനാണ് ഹൈദരാബാദിലെ ഗാന്ധി ആശുപത്രിയിൽ ചികിൽസ തേടിയത്. ഗുരുതരമായ ശ്വാസതടസ്സം നേരിട്ട മാധ്യമപ്രവർത്തകന് ഓക്സിജൻ നൽകിയില്ലെന്നും ഐസിയുവിൽ ഡോക്ടർമാരുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും സഹോദരൻ ആരോപിച്ചു.

ഗുരുതര ശ്വാസതടസ്സത്തെ തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിലെത്തി 12 മണിക്കൂറുകൾക്കു ശേഷമാണ് ഡോക്ടർമാർ പരിശോധന നടത്തിയത്. ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിക്കപ്പെട്ട അന്ന് അർധരാത്രിയോടെ എന്റെ സഹോദരന് ശ്വാസതടസ്സം കൂടിയിരുന്നു. ഡോക്ടർമാരെ തിരിഞ്ഞ് താൻ വാർഡിന്റെ പുറത്തേക്കിറങ്ങി. അവിടെയങ്ങും ആരുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. സുഹൃത്തുക്കളായ മാധ്യമപ്രവർത്തകർ സംസ്ഥാന ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിലേക്കു വിളിച്ചതിന്റെയും ഉന്നതതല നിർദേശങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ പിറ്റേദിവസമാണ് ഡോക്ടർ ഇവിടെ എത്തിയത്. എന്നാൽ ഇതിനകം തന്നെ മാധ്യമപ്രവർത്തകന്റെ നില വളരെ ഗുരുതരമായിരുന്നു.

ആശുപത്രിയിലെത്തി 15 മണിക്കൂറിനുശേഷമാണ് ഇയാളെ ഐസിയുവിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. ഐസിയൂവിൽ കിടക്കാൻ സൗകര്യമില്ലെന്നും അധികൃതർ പറഞ്ഞിരുന്നു. ചികിൽസ നൽകിയില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുമെന്നും ഐസലേഷൻ വാർഡിൽനിന്ന് പുറത്തുകടക്കുമെന്നുമുള്ള തന്റെ ഭീഷണിയെ തുടർന്നാണ് ഐസിയുവിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ സമ്മതിച്ചത്. എന്നാൽ അപ്പോഴേക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസ്ഥ മോശമായിരുന്നുവെന്നും സഹോദരൻ പറഞ്ഞു.

ഐസിയുവിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും ദുരിതത്തിനു കുറവുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും സഹോദരൻ പറയുന്നു. മാധ്യമപ്രവർത്തകന് ഐസിയുവിനുള്ളിൽ ആവശ്യമായ ഓക്സിജൻ ലഭിച്ചില്ല. ഡോക്ടർമാരുണ്ടായിരുന്നില്ല. ചികിൽസാ വീഴ്ചയെ തുടർന്ന് ജൂൺ ഏഴിനാണ് മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ മരിച്ചത്. അതേസമയം, ആരോപണങ്ങൾ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നിഷേധിച്ചു. ഗാന്ധി ആശുപത്രിയിൽ എല്ലാവർക്കും കൃത്യമായ ചികിൽസ നൽകുന്നുണ്ടെന്ന് സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കി. മാധ്യമപ്രവർത്തകന്‍ ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്നാണു മരിച്ചതെന്നാണു ആശുപത്രിയുടെ വിശദീകരണം.

English Summary: 'No Doc in ICU': Last Chat Between Deceased Scribe, Brother Reveals Gaps in Telangana Covid-19 Response