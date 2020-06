വിമതരെ മെരുക്കാൻ ‘മിസ്റ്റർ ഡിപ്പെൻഡബിൾ’; മധ്യപ്രദേശിൽ ബിജെപിക്ക് വലിയ മോഹങ്ങൾ

ന്യൂഡൽഹി/ഭോപ്പാൽ ∙ മധ്യപ്രദേശിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ കമൽനാഥ് സർക്കാരിനെ അട്ടിമറിക്കുകയും പ്രമുഖ നേതാവ് ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യയെ അടർത്തിയെടുക്കുകയും ചെയ്ത ‘ഓപ്പറേഷൻ കമലിനു’ ശേഷം ബിജെപിയുടെ പുതിയ ‘മിസ്റ്റർ ഡിപ്പെൻഡബിളിന്’ അടുത്ത ദൗത്യം– ശക്തരായ വിമതരെ വരുതിക്കു നിർത്തുക. ബിജെപിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ആശ്രയകേന്ദ്രമായ സംസ്ഥാന മന്ത്രി നരോത്തം മിശ്ര ഇതിനായി പണി തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരാഴ്ചയിലേറെയായി. വരാനിരിക്കുന്ന ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ കണ്ണുനട്ടാണ് ബിജെപിയുടെ നീക്കങ്ങൾ.

സിന്ധ്യയെ പാർട്ടിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയതിൽ സന്തോഷമില്ലാത്ത ബിജെപി നേതാവ് ജയ്ഭാൻ സിങ് പവയ്യയെ കാണാൻ കുറച്ചുനാൾ മുമ്പ് മിശ്ര പോയിരുന്നു. സംഘപരിവാർ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിൽ അടിയുറച്ച പവയ്യ, ബാബറി മസ്ജിദ് ആക്രമണ കേസിലെ പ്രതിയാണ്. സിന്ധ്യയുടെയും കൂട്ടരുടെയും വരവ് ബിജെപിയുടെ ‘കോൺഗ്രസ്‌വൽകരണം’ ആയാണ് അദ്ദേഹം കാണുന്നത്. മധ്യപ്രദേശ് ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ ആസന്നമായ ഈ സമയത്ത്, പഴയ നേതാവെങ്കിലും ഗ്വാളിയോർ-ചമ്പൽ പ്രദേശത്തെ സ്വാധീനശക്തിയായ പവയ്യയെ പിണക്കാൻ ബിജെപിക്കു സാധിക്കില്ല.



അതാണു തിരക്കുപിടിച്ച് പവയ്യയെ പ്രീണിപ്പിക്കാൻ മിശ്ര അദ്ദേഹത്തിന്റെ വസതിയിൽ പോയത്. ഇതിൽ അതിശയിക്കാനൊന്നുമില്ലെന്നും വോട്ടിന്റെ വില ബിജെപിക്കു നന്നായി അറിയാമെന്നുമാണു പാർട്ടിയുമായി അടുത്ത വൃത്തങ്ങൾ പറയുന്നത്. എന്നാൽ മിശ്രയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കു ശേഷവും പവയ്യ തൃപ്തനായിരുന്നില്ല. ‘പാർട്ടി കേഡർമാരെ ശ്രദ്ധിക്കണം’ എന്നാണു പവയ്യ പ്രതികരിച്ചതിന്റെ ആകെത്തുകയെന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് അടുത്തവൃത്തങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചു. സിന്ധ്യാവിരുദ്ധ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ മുൻനിരയിലാണു പവയ്യയുടെ സ്ഥാനം. ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യയ്ക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് മാധവറാവു സിന്ധ്യയ്ക്കും എതിരായി തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ചിട്ടുമുണ്ട്.



ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യ

എംപി വിവേക് ഷെജ്‌വാൽക്കറിനെയും മുൻ മന്ത്രി മായ സിങ്ങിനെയും സന്ദർശിക്കാനും പവയ്യ നിർദേശിച്ചു. കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും സിന്ധ്യയുമായി പ്രശ്നമില്ലെന്നു ബിജെപിയുടെ ഔദ്യോഗിക വിഭാഗം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. കേന്ദ്രമന്ത്രി നരേന്ദ്ര തോമറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വിഭാഗത്തെ ശക്തമായി എതിർക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പാണു ഷെജ്‌വാൾക്കറുടേത്. ബിജെപിയുടെ ഗ്വാളിയോർ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റായി നിയമിക്കപ്പെട്ട ഷെജ്‌വാൾക്കറുടെ അനുയായി കമൽ മഖിജാനിക്കെതിരെ തോമർ വിഭാഗം അടുത്തിടെ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ, ഷെജ്‌വാൾക്കറുടെ പിതാവ് ആർഎസ്എസ് പ്രവർത്തകനായിരുന്നതിനാൽ ആ വഴിക്കും മിശ്ര കരുക്കൾ നീക്കുന്നുണ്ട്.



സംസ്ഥാന ബിജെപിക്കുള്ളിൽ വിയോജിപ്പുണ്ടെന്നു മുതിർന്ന നേതാവ് ഹിതേഷ് വാജ്‌പേയി സമ്മതിച്ചു. അതിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ടെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലപാട്. ഏതാനും നേതാക്കളുടെ രാഷ്ട്രീയ നിലനിൽപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണിവ. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കാര്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടും– വാർത്താ ഏജൻസിയായ ഐഎഎൻസിനോട് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. മിശ്രയെ സിന്ധ്യയുടെ വിശ്വസ്തനായാണു പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നത്. സിന്ധ്യയുടെ വരവിൽ അസ്വസ്ഥരായവരെ പ്രീണിപ്പിക്കാൻ എന്തിനാണ് മിശ്രയെ തന്നെ കേന്ദ്ര ബിജെപി നേതൃത്വം ആശ്രയിക്കുന്നത് എന്ന ചോദ്യവും ഉയരുന്നുണ്ട്.



ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യ, കമൽനാഥ്

സൗമ്യമായി പെരുമാറുന്ന നേതാവാണു മിശ്ര. ചർച്ചകൾക്ക് ശരിയായ വ്യക്തിയാണു മിശ്രയെന്നും അദ്ദേഹത്തിന് അമിത് ഷായുമായുള്ള അടുപ്പം കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമാക്കുമെന്നും പാർട്ടി കണക്കിലെടുക്കുന്നതായി ബിജെപി നേതാവ് വെളിപ്പെടുത്തി. ഈ ഏപ്രിലിൽ മിശ്രയ്ക്ക് ഇസഡ് കാറ്റഗറി സുരക്ഷ നൽകിയിരുന്നു. ഇതു കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷായുമായുള്ള സാമീപ്യത്തിന്റെ ഫലമായാണു പലരും കാണുന്നത്. മറ്റൊരു വിമതനായ ദേവാസ് ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള മുൻ എം‌എൽ‌എ ദീപക് ജോഷിയെ കൈകാര്യം ചെയ്യുകയെന്നത് മിശ്രക്കുള്ള ലിറ്റ്മസ് പരീക്ഷണമാണെന്നാണു വിലയിരുത്തൽ.



അടുത്തിടെ ബിജെപിയിലേക്കു മാറിയ മനോജ് പട്ടേലിന്റെ സ്ഥാനാർഥിത്വത്തെ പരസ്യമായി ചോദ്യം ചെയ്തയാളാണു ദീപക് ജോഷി. ഇത് ‘പാർട്ടി വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനം’ ആയാണു ബിജെപി കാണുന്നത്. ദീപക് ജോഷിയുടെ പിതാവ് സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യ ബിജെപി മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നു. അതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിനെതിരായ അച്ചടക്കനടപടി ഈ ഘട്ടത്തിൽ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചേക്കാമെന്നും വിലയിരുത്തലുണ്ട്. ദീപക് ജോഷിയെപ്പോലെ തുറന്നടിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ഇടഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന പ്രഭാത് ഝായെ ഇണക്കലും മിശ്രയുടെ ദൗത്യത്തിൽ ഉൾപെട്ടതാണ്.



അമിത് ഷാ

ഇതിനിടെ, മധ്യപ്രദേശിൽ കോൺഗ്രസ് സർക്കാരിനെ താഴെയിറക്കിയത് ബിജെപി നേതാക്കളെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ശബ്ദസന്ദേശം പുറത്തായി. മുഖ്യമന്ത്രി ശിവരാജ് സിങ് ചൗഹാന്റേതെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടുള്ള ശബ്ദസന്ദേശമാണു പ്രചരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ, സർക്കാരിനെ വീഴ്ത്തിയെന്ന കോൺഗ്രസിന്റെ ആരോപണം ബിജെപി തള്ളി. കോൺഗ്രസിനെ താഴെയിറക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് കേന്ദ്രനേതൃത്വമാണ്. അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എല്ലാം നശിച്ചേനെയെന്ന് ചൗഹാൻ ശബ്ദസന്ദേശത്തിൽ പറയുന്നു. ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യയുടെയും തുൾസി സിലാവത്തിന്റെയും പിന്തുണയില്ലാതെ ഇതു നടപ്പാക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ലേയെന്ന് സന്ദേശത്തിൽ ചോദിക്കുന്നു.



ഇൻഡോറിലെ സൻവേർ നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ പാർട്ടി പ്രവർത്തകരോടു സംസാരിക്കുമ്പോഴാണു ചൗഹാൻ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ നടത്തിയത്. 22 എംഎൽഎമാർക്കൊപ്പം സിന്ധ്യ പിന്തുണ പിൻവലിച്ചതിനെ തുടർന്ന് മാർച്ചിലാണ് കോൺഗ്രസ് സർക്കാർ നിലംപതിച്ചത്. വിശ്വാസവോട്ടെപ്പിനു മുൻപ് കമൽനാഥ് രാജിവച്ചു. എംഎൽഎമാരുടെ ഒഴിവിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സെപ്റ്റംബറിൽ നടക്കുമെന്നാണു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. 230 അംഗ നിയമസഭയിൽ നിലവിൽ 206 എംഎൽഎമാരാണുള്ളത്. ഇതിൽ 107 പേർ ബിജെപി. കോൺഗ്രസിന് 92 എംഎൽഎമാർ. 4 സ്വതന്ത്രർ, 1 സമാജ്‌വാദി പാർട്ടി, 3 ബിഎസ്പി എംഎൽഎമാർ എന്നിവരും ബിജെപിക്കു പിന്തുണ നൽകുന്നു. 104 ആണ് നിലവിൽ കേവല ഭൂരിപക്ഷത്തിനു വേണ്ടത്.



English Summary: ''Ops Kamal'' to rebellion: BJP has a new ''Mr Dependable''