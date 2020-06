തീരുവ കൂട്ടി കേന്ദ്രം ചതിച്ചു, പിന്നാലെ നാലാം ദിവസവും വില കൂട്ടി കമ്പനികളും

ന്യൂഡല്‍ഹി ∙ തുടര്‍ച്ചയായി നാലാം ദിവസവും പെട്രോള്‍, ഡീസല്‍ വില വര്‍ധിപ്പിച്ച് എണ്ണക്കമ്പനികള്‍. ബുധനാഴ്ച പെട്രോളിന് ലീറ്ററിന് 40 പൈസയും ഡീസലിന് 45 പൈസയുമാണ് വര്‍ധിപ്പിച്ചത്. 82 ദിവസത്തെ ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷമാണ് കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച കമ്പനികള്‍ വില വര്‍ധിപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയത്. നാല് ദിവസം കൊണ്ട് പെട്രോളിന് 2.14 രൂപയും ഡീസലിന് 2.23 രൂപയുമാണ് വര്‍ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതോടെ ഡല്‍ഹിയില്‍ പെട്രോള്‍ ലീറ്ററിന് 73.40 രൂപയും ഡീസലിന് 71.62 രൂപയുമായി.



പെട്രോളിന് 73.81 രൂപയാണ് കൊച്ചിയിലെ വില, ഡീസലിന് 67.97 രൂപയായി. കൊച്ചിയില്‍ നാല് ദിവസം കൊണ്ട് പെട്രോളിന് 2.80 രൂപയും ഡീസലിന് 4.04 രൂപയും വര്‍ധിച്ചു. രാജ്യാന്തര വിപണിയില്‍ ക്രൂഡ്ഓയില്‍ വില വീണ്ടും ഉയര്‍ന്നു തുടങ്ങിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇന്ധനവില വര്‍ധിപ്പിക്കാന്‍ കമ്പനികള്‍ തീരുമാനിച്ചത്. വില ഇടിഞ്ഞപ്പോള്‍ രണ്ടുവട്ടമായി കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ എക്‌സൈസ് തീരുവ ഉയര്‍ത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പെട്രോളിന് 13 രൂപയും ഡീസലിന് 16 രൂപയുമാണ് തീരുവ കൂട്ടിയത്.

രാജ്യാന്തരവിപണിയില്‍ അസംസ്‌കൃത എണ്ണവില ബാരലിന് 16 ഡോളര്‍ വരെ താഴ്‌ന്നെങ്കിലും തീരുവ കൂട്ടിയതിനാല്‍ അതിന്റെ ഗുണം ഉപയോക്താക്കള്‍ക്കു ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. ഇപ്പോള്‍ ക്രൂഡ് വില 41 ഡോളറില്‍ എത്തിയതു ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് കമ്പനികള്‍ പ്രതിദിനം വില വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നത്. സര്‍ക്കാര്‍ തീരുവ വര്‍ധിപ്പിച്ചതു ലാഭത്തെ ബാധിച്ചുവെന്നാണു കമ്പനികള്‍ പറയുന്നത്. ഒരു ലീറ്റര്‍ പെട്രോള്‍ വില്‍ക്കുമ്പോള്‍ 4 രൂപയും ഡീസലിന് 5 രൂപയും നഷ്ടമുണ്ടാകുന്നുവെന്ന് കമ്പനികള്‍ അറിയിച്ചിരുന്നു. വരുമാനനഷ്ടം പരിഹരിക്കാന്‍ വിലവര്‍ധന അനിവാര്യമാണെന്നാണ് കമ്പനികളുടെ നിലപാട്.

