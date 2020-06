കൊല്ലം ∙ പത്തനാപുരം കറവൂരിൽ കൈതച്ചക്കയിൽ പന്നിപ്പടക്കം വച്ച് കാട്ടാനയെ കൊന്ന കേസിൽ മൂന്നു പേർ പിടിയിൽ. കറവൂർ സ്വദേശികളായ അനിമോൻ, രഞ്ജിത്ത്, ശരത്ത് എന്നിവരെയാണ് പത്തനാപുരം പൊലീസ് അറസ്റ്റു ചെയ്തത്. കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിൽ 11നു നടന്ന സംഭവത്തിലാണ് അറസ്റ്റ്.

English Summary: Three arrested in Pathanapuram for killing elephant