കോട്ടയം ∙ പതിവായി ജോലിക്ക് ഹാജരാകാത്തതിന് തന്നെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുവെന്ന് അറിഞ്ഞ കടനാട് പഞ്ചായത്ത് യുഡി ക്ലാർക്ക് സഹപ്രവര്‍ത്തകരെ പെട്രോൾ ഒഴിച്ചു കത്തിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. വൈകിട്ട് 3 മണിയോടെ കടനാട് പഞ്ചായത്തിലാണ് സംഭവം.

സംഭവത്തില്‍ യുഡി ക്ലാർക്ക് തലയോലപ്പറമ്പ് സ്വദേശി വി.എന്‍.സുനില്‍കുമാറിനെ‍ പിടികൂടി മേലുകാവ് പൊലീസിന് കൈമാറി. കൊല്ലപ്പള്ളിയിലുള്ള പമ്പില്‍ നിന്ന് പെട്രോളുമായി എത്തിയ സുനില്‍കുമാര്‍ ജീവനക്കാരുടെ മേല്‍ ഒഴിക്കുകയായിരുന്നു.‍

തീ കത്തിക്കാൻ തീപ്പെട്ടി എടുത്തതോടെ ഡ്രൈവര്‍ ബോബന്‍ പി.നായര്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള മറ്റ് ജീവനക്കാർ പിടികൂടി തീപ്പെട്ടി ദൂരെ എറിയുകയായിരുന്നു. ഇതിനിടെ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി കെ.മനോജിനെ മര്‍ദ്ദിക്കുകയും മൂന്നു മൊബൈല്‍ ഫോണുകള്‍ എറിഞ്ഞു തകര്‍ക്കുകയും ചെയ്തു. ഓഫിസിൽ അതിക്രമം കാണിച്ചതിന് സുനിൽ കുമാറിനെ പഞ്ചയാത്ത് ഡയറക്ടർ സസ്പെൻഡു ചെയ്തു.

English Summary: UD Clerk attempted to burn his colleagues with petrol