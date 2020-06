സഹോദരിക്ക് അശ്ലീല സന്ദേശമയച്ചയാൾക്ക് ഭീഷണി: നാലംഗ സംഘം പിടിയിൽ

കൊച്ചി ∙ സഹോദരിക്ക് അശ്ലീല സന്ദേശമയച്ചയാളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും മർദിക്കുകയും അതിന്റെ വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത നാലംഗ സംഘം പിടിയിൽ. മറ്റക്കുഴി സ്വദേശി ബിബിൻ, പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത മൂന്നുപേർ‌ എന്നിവരാണ് പൊലീസിന്റെ പിടിയിലായത്. മർദനമേറ്റ, മോനിപ്പള്ളിയിൽ താമസിക്കുന്ന 16 കാരൻ പല ക്രിമിനൽ കേസുകളിലും പ്രതിയാണ്.

‘വീട്ടിൽ കേറി പൂളും’ എന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയാണ് വീടിനു സമീപം നിൽക്കുകയായിരുന്ന 16 കാരനെ സംഘം വിറകുകൊള്ളികൊണ്ട് മർദിച്ചത്. ഇതിന്റെ വിഡിയോ ദൃശ്യം കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് എറണാകുളം ജില്ലാ റൂറൽ എസ്പി െക. കാർത്തിക്കിനു ലഭിച്ചത്. ചോറ്റാനിക്കരയിൽ നടന്ന സംഭവമെന്ന പേരിലാണ് വിഡിയോ എസ്പിക്കു ലഭിച്ചതെങ്കിലും സ്റ്റേഷനിൽ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അങ്ങനെയൊരു സംഭവം നടന്നതായി അറിവില്ലെന്നായിരുന്നു മറുപടി.

ഇതോടെ കൂടുതൽ അന്വേഷണത്തിന് ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച എസ്പി, പരിധിയിലുള്ള മുഴുവൻ സ്റ്റേഷനുകളിലേക്കും വിഡിയോ അയച്ചു കൊടുത്തു. മർദനമേറ്റയാളെ പുത്തൻ കുരിശ് പൊലീസാണ് തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. പല കേസുകളിലും പ്രതിയാണ് ഇയാൾ. മർദിച്ച മൂന്നു പേർക്കും വിഡിയോ പകർത്തിയ ഇവരുടെ സുഹൃത്തിനുമെതിരെയാണ് കേസ്. വിഡിയോ ഇയാൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രചരിപ്പിച്ചതോടെയാണ് എസ്പിക്ക് ഒരാൾ അയച്ചു കൊടുത്തത്.

മർദനമേറ്റയാൾക്കെതിരെ നേരത്തെയും പരാതികൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തതിന്റെ ആനുകൂല്യത്തിൽ കേസുകളിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു. ഒരു വിഡിയോ ദൃശ്യം സമൂഹമാധ്യമത്തിലൂടെ ഷെയർ ചെയ്ത് ലഭിച്ച് കേസെടുക്കുന്നത് അപൂർവമാണെന്ന് പൊലീസുകാരും പറയുന്നു. കുറ്റകൃത്യത്തിന്റെ ദൃശ്യം അയച്ചു തന്നയാൾക്ക് എസ്പി. കെ. കാർത്തിക് തന്റെ ഫെയ്സ്ബുക് പേജിൽ നന്ദി അറിയിച്ചു.

