എല്ലാത്തരം ലോണുകളും മൊറട്ടോറിയത്തിനു കീഴിൽ കൊണ്ടുവരാനാകില്ല: സെബി

ന്യൂഡൽഹി∙ രാജ്യത്തെ എല്ലാ വ്യവസായങ്ങളും കോവിഡ്–19 മഹാമാരിമൂലം തകർന്നുനിൽക്കുകയാണെങ്കിലും എല്ലാത്തരത്തിലുമുള്ള ലോണുകളും കരാർ ഇടപാടുകളും മൊറട്ടോറിയത്തിനുകീഴിൽ കൊണ്ടുവരാനാകില്ലെന്ന് സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ (സെബി) സുപ്രീംകോടതിയെ അറിയിച്ചു. ലോൺ തിരിച്ചടവിന് മൊറട്ടോറിയം ഏർപ്പെടുത്തിയതിൽ തങ്ങളെയും പരിഗണിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് റിയല്‍ എസ്റ്റേറ്റ് കമ്പനികളും നോൺ ബാങ്കിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ കോർപറേഷനുകളും (എൻബിഎഫ്സി) സുപ്രീംകോടതിയിൽ നൽകിയ ഹർജിക്കുള്ള മറുപടിയായാണ് സെബി ഇക്കാര്യം സത്യവാങ്മൂലത്തിലൂടെ അറിയിച്ചത്.

എൻബിഎഫ്സികളുടെയും ഹൗസിങ് ഫിനാൻസ് കോർപറേഷനുകളുടെയും (എച്ച്എഫ്സി) ദുരിതങ്ങൾ വിവരിച്ച് വിഷയം തങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാക്കാനുള്ള നീക്കമാണ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഡെവലപ്പർമാരുടെ അസോസിയേഷനുള്ളതെന്നും ഹർജി തള്ളിക്കളയണമെന്നും സെബി ആവശ്യപ്പെട്ടു. റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മേഖല മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ വ്യവസായങ്ങളും തകർച്ച നേരിട്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ എല്ലാത്തരം ലോണുകളും കരാർ ഇടപാടുകളും മൊറട്ടോറിയത്തിനുകീഴിൽ കൊണ്ടുവരാനാകില്ല – സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ പറയുന്നു. ലോക്ഡൗൺ സമയത്ത് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മേഖലയ്ക്കു മാത്രമാണ് വരുമാനം ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്.

‘മഹാമാരി കാരണം വൈകിപ്പോയ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള കാലാവധി നീട്ടിക്കൊടുക്കണമെന്ന് മേയ് 13ന് ഹൗസിങ്, അർബൻ അഫയേഴ്സ് മന്ത്രാലയം സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്ക് നോട്ടിസ് അയച്ചിരുന്നു. ഇതുമൂലം ആദ്യം ആറു മാസവും പിന്നീടൊരു മൂന്നു മാസവും പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കാൻ കാലാവധി നീട്ടിയിട്ടുണ്ട്.

സമൂഹത്തിലെ ഒരുവിഭാഗത്തിന് അടിസ്ഥാനപരമായി നൽകുന്ന ക്ഷേമകാര്യങ്ങൾ മറ്റൊന്നുമായും താരതമ്യം ചെയ്യാനാകില്ല. അപ്രതീക്ഷിതമായി ഉണ്ടായ ഈ സാഹചര്യത്തെ നേരിടാൻ അധികൃതർ നിരവധി പദ്ധതികളും ആശ്വാസ പ്രഖ്യാപനങ്ങളുമായി എത്തിയിട്ടുണ്ട്’– സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ പറയുന്നു.

English Summary: All kind of loans and contractual transactions can't be put under moratorium: SEBI to SC