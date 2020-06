അട്ടിമറി ‘മണത്ത്’ കോൺഗ്രസ്; രാജസ്ഥാനില്‍ എംഎൽഎമാരെ റിസോർട്ടിലേക്കു മാറ്റി

ജയ്പൂര്‍∙ കോൺഗ്രസ് എംഎല്‍എമാരെയും സർക്കാരിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന സ്വതന്ത്രരെയും റിസോർട്ടിലേക്കു മാറ്റി രാജസ്ഥാൻ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം. രാജ്യസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നതിനു മുന്നോടിയായാണു ഭരണപക്ഷ നിയമസഭാംഗങ്ങളെ ജയ്പൂരിനു സമീപത്തെ റിസോർട്ടിലേക്കു മാറ്റിയത്. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സർക്കാരിനെ അസ്ഥിരപ്പെടുത്താൻ ശ്രമം നടക്കുന്നതായി കോൺഗ്രസ് വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി. കോൺഗ്രസിന്റെ നിയമസഭാംഗങ്ങളെ ‘ആകർഷകമായ ഓഫറുകളുമായി പലരും’ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണു പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിനു ലഭിച്ച വിവരം.



ജൂൺ 18 വരെ നിയമസഭാംഗങ്ങൾ റിസോർട്ടിൽ തന്നെ തുടരും. ജൂൺ 19നാണ് രാജ്യസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രൺദീപ് സിങ് സുർജേവാല ഉൾപ്പെടെയുള്ള കേന്ദ്രനേതാക്കൾ ജയ്പൂരിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം വേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് രാജസ്ഥാനിലെ കോൺഗ്രസ് ചീഫ് വിപ് മഹേഷ് ജോഷി അഴിമതി വിരുദ്ധ വിഭാഗത്തെ സമീപിച്ചു. എന്നാൽ ആരാണ് കോൺഗ്രസ് നിയമസഭാംഗങ്ങളെ സമീപിച്ചതെന്ന് വ്യക്തമാക്കാൻ മഹേഷ് ജോഷി തയാറായിട്ടില്ല.



200 അംഗ രാജസ്ഥാൻ നിയമസഭയിൽ കോൺഗ്രസിന് 107 സീറ്റാണുള്ളത്. ഇതിൽ ആറു പേർ 2019ൽ ബിഎസ്പി വിട്ട് കോൺഗ്രസിലെത്തിയവരാണ്. ഇതിനു പുറമേ കോൺഗ്രസിന് 13 സ്വതന്ത്രരുടെ പിന്തുണയുമുണ്ട്. കൂറുമാറുന്നതിന് 25 കോടി രൂപയാണ് ബിജെപി ഓരോ എംഎൽഎമാർക്കും വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് രാജസ്ഥാൻ മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗെലോട്ട് അവകാശപ്പെട്ടു. ഇതിൽ 10 ലക്ഷം മുൻകൂറായി നല്‍കാമെന്നും വാഗ്ദാനമുണ്ടെന്നും മധ്യപ്രദേശിലേതിനു സമാനമായ നീക്കമാണ് ബിജെപി രാജസ്ഥാനിലും നടത്തുന്നതെന്നും ഗെലോട്ട് ആരോപിച്ചു.



അതേസമയം ഓഫറുകളൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും കോൺഗ്രസിനൊപ്പം തന്നെ നിൽക്കാനാണു തീരുമാനമെന്നും സ്വതന്ത്ര എംഎൽഎ മഹാദേവ് സിങ് ഖണ്ട്‍ല ദേശീയ മാധ്യമത്തോടു പറഞ്ഞു. ജയ്പൂരില്‍ എംഎൽഎമാരെ പാർപ്പിച്ച റിസോർട്ടിനു ചുറ്റും അമ്പതിലേറെ പൊലീസുകാരെയാണു വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം സ്വന്തം നിയമസഭാംഗങ്ങളെ വിശ്വസിക്കാൻ പോലും കോൺഗ്രസ് തയാറാകുന്നില്ലെന്ന് ബിജെപി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് സതീഷ് പുനിയ ആരോപിച്ചു. കോൺഗ്രസിന്റെ നിലവിലെ അവസ്ഥയ്ക്കു കാരണം അതാണെന്നും ബിജെപി ആരോപിച്ചു.



