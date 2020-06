അസമിലെ എണ്ണ കിണറ്റിൽ തീപിടിത്തം; ഉന്നതതല അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവ്

ഗുവാഹത്തി∙ അസമിലെ ടിൻസുകിയ ജില്ലയിലെ ഓയിൽ ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡിന്റെ പ്രകൃതിവാതകം ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ബാഗ്ജാൻ എണ്ണപ്പാടത്തിലെ കിണറ്റിൽ ഉണ്ടായ തീപിടിത്തം, 15 ദിവസമായി അനിയന്ത്രിതമായി വാതകം പുറന്തള്ളുന്നു. സംഭവത്തിൽ രണ്ടു അഗ്നിശമന സേനാംഗങ്ങൾക്ക് ജീവൻ നഷ്ടമായി. ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളെ പരിസര പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിപ്പിച്ചു. മേയ് 27 ന് സ്ഫോടനത്തെത്തുടർന്ന് കിണറ്റിലുണ്ടായ തീപിടിത്തം ഡിബ്രു-സൈഖോവ ദേശീയ ഉദ്യാനത്തിലെ പ്രാദേശിക ജൈവവൈവിധ്യത്തെയും അപകടത്തിലാക്കുന്നു.



തീ അണയ്ക്കാൻ ഏതാനും ആഴ്ചകൾ കൂടി എടുക്കുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. അഗ്നിശമന പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരുകയാണ്. അസം മുഖ്യമന്ത്രി സർബാനന്ദ സോനോവാൾ ഉന്നതതല അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടു. നിരവധി ദുരിതാശ്വാസ നടപടികളും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. തീപിടിത്തത്തില്‍ സമീപത്തെ വനം, വീടുകൾ, വാഹനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കും നാശനഷ്ടമുണ്ടായി. പ്രകോപിതരായ നാട്ടുകാർ ഓയിൽ ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡിന്റെ ജീവനക്കാരെ ആക്രമിച്ചു. 7,000 ത്തോളം പേരെ പരിസര പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറ്റി 12 ദുരിതാശ്വാസ ക്യാംപുകളിലാക്കി.

സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അഡീഷനൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി മനീന്ദർ സിങ് അന്വേഷണം നടത്തുമെന്നും 15 ദിവസത്തിനകം റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിലെ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു. കമ്പനിയുടെ ചില ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും സ്വകാര്യ വെൽ ഓപ്പറേറ്ററുടെയും അശ്രദ്ധയാണെന്ന ആരോപണത്തെക്കുറിച്ചും അന്വേഷിക്കും. ദുരന്തത്തിന് ഉത്തരവാദികൾ ആരാണെന്ന് കണ്ടെത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

തീപിടിത്തത്തിൽ വീടുകളിൽ നിന്ന് പലായനം ചെയ്ത ബാഗ്ജാൻ പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് അടിയന്തര ആശ്വാസത്തിനായി അസം സർക്കാർ 50 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചു. ഓയിൽ ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് 30,000 രൂപ വീതം നൽകും. ദുരിതബാധിതർക്ക് സാധ്യമായ എല്ലാ സഹായങ്ങളും ചെയ്യാമെന്നു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി മുഖ്യമന്ത്രി സർബാനന്ദ സോനോവലിന് ഉറപ്പ് നൽകി.

English Summary: Assam oil field blaze likely to rage for 3 more weeks, CM orders high-level probe