കൊറോണ ഭീതി: യുപിയിൽ മധ്യവയസ്കന്റെ മൃതദേഹം മാലിന്യവണ്ടിയില്‍ കയറ്റി

ലക്നൗ∙ റോഡരികില്‍ മരിച്ചു കിടന്നയാളിന്റെ മൃതദേഹം മാലിന്യശേഖരണ വാനിന്റെ പുറകില്‍ കയറ്റി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് അയച്ചു. പൊലീസുകാര്‍ നോക്കിനില്‍ക്കവെയാണ് മൂന്നു മുന്‍സിപ്പാലിറ്റി ജീവനക്കാര്‍ നാല്‍പത്തിരണ്ടുകാരന്റെ മൃതദേഹം വാനില്‍ കയറ്റിയത്. ലക്നൗവില്‍നിന്ന് 60 കിലോമീറ്റര്‍ അകലെയുള്ള ബല്‍റാംപൂരിലാണ് സംഭവം. സംഭവത്തിന്റെ വിഡിയോ പ്രചരിച്ചതോടെ നാലു പൊലീസുകാരെയും നാലു മുനിസിപ്പല്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ജീവനക്കാരെയും സസ്പെന്‍ഡ് ചെയ്തു.



ബല്‍റാംപൂര്‍ സ്വദേശിയായ മൊഹദ് അന്‍വറാണ് പ്രാദേശിക സര്‍ക്കാര്‍ ഓഫിസിനു മുന്നില്‍ കുഴഞ്ഞുവീണു മരിച്ചത്. മൃതദേഹത്തിനടുത്തായി ഒരു കുപ്പി വെള്ളവും കിടക്കുന്നത് വിഡിയോയില്‍ കാണാം. സ്ഥലത്ത് ഒരു ആംബുലന്‍സ് നിര്‍ത്തിയിട്ടിരിക്കുന്നതും വിഡിയോയില്‍ കാണാം. കൊറോണ ബാധിച്ചാണു അന്‍വർ മരിച്ചതെങ്കില്‍ വൈറസ് ബാധയുണ്ടാകുമെന്ന് ഭയന്നാണ് തങ്ങള്‍ മൃതദേഹം കയറ്റാന്‍ തയാറാകാതിരുന്നതെന്ന് ആംബുലന്‍സ് ജീവനക്കാര്‍ പറഞ്ഞു.



