കണ്ണിനു വിരുന്നായി കൊച്ചി കപ്പൽ ചാലിൽ ഡോൾഫിനുകൾ– വിഡിയോ

കൊച്ചി∙ ഫോര്‍ട്ട് കൊച്ചിക്കും വൈപ്പിനും ഇടയിലുള്ള കപ്പല്‍ ചാലില്‍ ഡോള്‍ഫിനുകളെത്തി. മൂന്ന് ഡോള്‍ഫിനുകളെയാണ് വ്യാഴാഴ്ച ഇവിടെ കണ്ടത്. കപ്പലുകളും ബോട്ടുകളും ഒട്ടേറെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഈ വഴിയില്‍ പ്രൊപ്പല്ലറില്‍പെട്ട ഒരു ഡോള്‍ഫിന്റെ ശരീരം മാസങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍പ് ബീച്ചില്‍ അടിഞ്ഞിരുന്നു.

ഫോര്‍ട്ടുകൊച്ചിക്കും വൈപ്പിനും ഇടയിലുള്ള കപ്പല്‍ ചാലില്‍ ഡോള്‍ഫിൻ എത്തിയപ്പോൾ. ചിത്രം: ജോസ്കുട്ടി പനയ്ക്കൽ ∙ മനോരമ

വൈപ്പിന്‍ ചീനവലയ്ക്കു സമീപം വേലിയേറ്റ നേരത്ത് ചെറുമീനുകളെ പിടിക്കാന്‍ ദിവസങ്ങളായി ഇവ എത്തുന്നുണ്ടെന്ന് സമീപവാസികള്‍ പറയുന്നു. കടല്‍ മാലിന്യങ്ങള്‍ കുറഞ്ഞതോടെ ഇവ മനുഷ്യവാസ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിയതാണെന്നാണ് മറ്റൊരു കൂട്ടരുടെ അഭിപ്രായം.

English Summary: Dolphins Came Between Ship Channel of Fort Kochi and Vypin