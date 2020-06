ക്രൂഡ് ഓയിലിന് വില കുറഞ്ഞപ്പോൾ കണ്ണടച്ചു; അഞ്ചാം ദിനവും ഇന്ധനവില കൂട്ടി കമ്പനികൾ

2014 ൽ അസംസ്കൃത എണ്ണവില ബാരലിന് 109 ഡോളറായിരുന്നപ്പോൾ പെട്രോൾ വില (കേരളത്തിൽ) ലീറ്ററിന് 77 രൂപയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയിൽ അസംസ്കൃത എണ്ണയുടെ ശരാശരി വില 64 ഡോളറായപ്പോഴും പെട്രോളിന് 77 രൂപ. ഏപ്രിലിൽ വില 19.9 ഡോളറിലേക്കു കുറഞ്ഞപ്പോൾ പെട്രോൾ വിലയിലുണ്ടായ കുറവ് 6 രൂപയിൽ താഴെ മാത്രമാണ്.



ലോക്ഡൗണിനെ തുടർന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനുണ്ടായ നികുതി നഷ്ടം മൂലം അഡീഷനൽ എക്സൈസ് തീരുവ ഇതിനിടെ വർധിപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ധന വില ഉയർന്നില്ല. രാജ്യാന്തര വിപണിയിലെ എണ്ണ വിലക്കുറവിന്റെ നേട്ടം ജനങ്ങളിലെത്തിക്കാതെ ഈ വർധന അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു. ലോക്ഡൗണിനെത്തുടർന്ന് ഉപയോഗം കുത്തനെ കുറഞ്ഞതോടെ ഓയിൽ മാർക്കറ്റിങ് കമ്പനികൾക്കുണ്ടായ നഷ്ടം നികത്തിയതും ഇളവ് ജനങ്ങൾക്കു നൽകാതെ വില ക്രമീകരിച്ചാണ്.



വില ഇനിയും ഉയർന്നേക്കാം



പെട്രോൾ വില മൂന്നു മാസത്തിനുള്ളിൽ വീണ്ടും 80–85 രൂപയിലേക്കെത്തുമെന്ന് വിദഗ്ധർ പറയുന്നു. രൂപയുടെ മൂല്യം ഇടിഞ്ഞതും അസംസ്കൃത എണ്ണവില 40 ഡോളറിന് മുകളിലെത്തിയതുമാണു കാരണങ്ങൾ. കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിനു കൂടുതൽ പണം ആവശ്യമായതിനാൽ കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ ഉടൻ നികുതി കുറയ്ക്കാൻ സാധ്യതയില്ല. ഉൽപാദനം കുറയ്ക്കാനുള്ള തീരുമാനം ഒപെക് രാജ്യങ്ങൾ തുടരുകയും ചെയ്യുന്നു. ലോക്ഡൗണിനു കൂടുതൽ ഇളവുകൾ നൽകിയതോടെ യുഎസ്, ചൈന തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ ഡിമാൻഡ് ഉയർന്നതും കാരണമാണ്.



