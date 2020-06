ന്യൂഡല്‍ഹി ∙ അതിഥി തൊഴിലാളികള്‍ക്കിടയില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കുള്ള സ്വാധീനം കുറയുന്നതായി റിപ്പോര്‍ട്ട്. ആറുവര്‍ഷത്തെ തുടര്‍ഭരണത്തിന് ബിജെപിയെ സഹായിച്ചത് അതിഥി തൊഴിലാളികളായിരുന്നു. എന്നാല്‍ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മാസങ്ങളായി ഇവര്‍ക്കിടയിലെ മോദിയുടെ സ്വാധീനത്തില്‍ കുറവുണ്ടാകുന്നുണ്ട്.

കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ദേശീയ തലത്തില്‍ ലോക്ഡൗണ്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ അതിഥി തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് ജോലി നഷ്ടപ്പെടുകയും വരുമാനം നിലയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതോടെ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിനോടുള്ള അടുപ്പത്തില്‍ പലര്‍ക്കും കുറവുണ്ടായെന്നാണു വിലയിരുത്തല്‍. പ്രമുഖ ബിസിനസ് മാധ്യമമായ ബ്ലൂംബർഗിന്റേതാണ് റിപ്പോർട്ട്.

‘എന്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചു?’ – മോദിയോടു നോയി‍‍ഡയിലെ ഫാക്ടറി ജീവനക്കാരന്‍ ജാമുന്‍ ജായുടെ ചോദ്യമാണിത്. മോദി സര്‍ക്കാര്‍ ഞങ്ങള്‍ക്കായി കാര്യമായിട്ടൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. എന്നെപ്പോലെ ദുരിതമനുഭവിച്ചവര്‍ അടുത്ത തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ വോട്ടു ചെയ്യുന്നതിനു മുന്‍പ് ഒരുവട്ടം കൂടി ആലോചിക്കുമെന്നും ജാ പറയുന്നു. കഴിഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ബിജെപിക്കാണു താന്‍ വോട്ടു ചെയ്തതെന്നും ജാ ഓര്‍മിക്കുന്നു.

നിലവില്‍ 2024 വരെ വീണ്ടുമൊരു തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടേണ്ട ആവശ്യം ബിജെപിക്കില്ല. എന്നാല്‍ അടുത്ത ഒരു വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ പ്രാദേശിക തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടക്കമുള്ളവ നടക്കാനിരിക്കെയാണു അതിഥി തൊഴിലാഴികളുടെ നിലപാട് പുറത്തുവരുന്നത്. കോവിഡ് പടര്‍ന്നു പിടിക്കുന്നതിനു മുന്‍പ് രാജ്യത്ത് ലോക്ഡൗണ്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നെങ്കിലും മുംബൈ, ഡല്‍ഹി തുടങ്ങിയ പ്രധാന നഗരങ്ങളില്‍ കോവിഡ് വ്യാപിക്കുകയാണ്.

നവംബറില്‍ ബിഹാറില്‍ നടക്കാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ് കോവിഡിനു പിന്നാലെ ബിജെപി നേരിടേണ്ട പ്രധാന പരീക്ഷ. രാജ്യത്തെ ഏറ്റവുമധികം അതിഥി തൊഴിലാളികള്‍ ഉള്ളതും ഇവിടെ നിന്നാണ്. ജെഡിയു–ബിജെപി സര്‍ക്കാരാണ് ഇപ്പോൾ ബിഹാറിൽ ഭരണത്തിൽ

