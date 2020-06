ഇന്ത്യയിൽ മതസ്വാതന്ത്ര്യം ഹനിക്കപ്പെടുന്നതിൽ ആശങ്ക: യുഎസ്

വാഷിങ്ടൻ∙ ചരിത്രപരമായി ഇന്ത്യ അങ്ങേയറ്റം സഹിഷ്ണുതയുള്ള രാജ്യമാണെന്നും എല്ലാ മതങ്ങളെയും ബഹുമാനിക്കുന്ന രാജ്യമാണെന്നും ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിന്റെ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ. ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന മതസ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഹനിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിൽ യുഎസ് ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. യുഎസിന്റെ രാജ്യാന്തര മത സ്വാതന്ത്ര്യ വിഭാഗം അംബാസ‍ഡറായ സാമുൽ ബ്രൗൺബാക്കിന്റേതാണ് ഈ പരാമാർശം. ‘2019ലെ രാജ്യാന്തര മത സ്വാതന്ത്ര്യ റിപ്പോർട്ട്’ ബുധനാഴ്ച പുറത്തുവന്ന് മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിലാണ് ബ്രൗൺബാക്കിന്റെ ഈ പരാമർശവും വന്നത്.

യുഎസ് കോൺഗ്രസിന്റെ അംഗീകാരത്തോടെ പുറത്തുവന്ന റിപ്പോർട്ടിൽ ലോകമെങ്ങുനിന്നുള്ള മതസ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഹനിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മൈക്ക് പോംപെയോ ആണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവിട്ടത്. ഇന്ത്യ നേരത്തേ തന്നെ ഈ റിപ്പോർട്ടിനെ തള്ളിയിരുന്നു. സ്വന്തം പൗരന്മാരുടെ ഭരണഘടനാപരമായ അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിദേശരാജ്യത്തിന് നിലപാടെടുക്കാൻ ഒരു കാരണവും കാണുന്നില്ലെന്ന വിശദീകരണമാണ് ഇന്ത്യ നൽകിയത്.

ബുധനാഴ്ച വിദേശ മാധ്യമപ്രവർത്തകരുമായി നടത്തിയ ഫോൺ കോളിലാണ് ബ്രൗൺബാക്ക് നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്. ‘സ്വന്തമായി നാലു പ്രധാനപ്പെട്ട മതങ്ങൾ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്ന മേഖലയാണ് ഇന്ത്യ. അവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന ആശങ്ക ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്. വർഗീയ ലഹളകൾ വർധിക്കുന്നുണ്ട്. കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു.’ – അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കോവിഡ്–19 വ്യാപനത്തിന്റെ പേരിൽ മതന്യൂനപക്ഷത്തെ പഴിക്കരുതെന്നും അവരുൾപ്പെടെയുള്ളവരെ ആരോഗ്യ സംവിധാനത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കണമെന്നും ചോദ്യത്തിനു മറുപടിയായി ബ്രൗണ്‍ബാക്ക് പറഞ്ഞു. കോവി‍ഡിന് വംശം, മതം, നിറം, ജാതി, ഭാഷ വ്യത്യാസമില്ല. ഐക്യത്തിനും സാഹോദര്യത്തിലും പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുവേണം പ്രതികരണം നടത്താൻ.

അതേസമയം, കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പുറത്തുവിട്ട കണക്ക് അനുസരിച്ച് 7,484 വർഗീയ സംഘർഷങ്ങളാണ് 2008നും 2017നും ഇടയിൽ ഇന്ത്യയിൽ സംഭവിച്ചത്. ഇതിൽ 1100ൽ അധികംപേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. യുഎസ് പുറത്തുവിട്ട റിപ്പോർട്ടിനെ ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ അമേരിക്കൻ ക്രിസ്ത്യൻ ഓർഗനൈസേഷൻസ് സ്വീകരിച്ചു.

