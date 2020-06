നോയിഡ∙ സ്വകാര്യ ലാബുകളിലെ പരിശോധനാഫലം കൃത്യമല്ലാത്തതിനാൽ നോയിഡയിൽനിന്നുള്ള 35 പേർക്ക് ആശുപത്രിയിലെ കോവിഡ്–19 വാർഡിൽ കഴിയേണ്ടി വന്നത് മൂന്നു ദിവസം. സാംപിൾ ശേഖരണത്തിൽ വന്ന പിഴവാണ് തെറ്റായ ഫലത്തിലേക്കു നയിച്ചതെന്ന് ദേശീയ മാധ്യമം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഇതിൽ ഒരു സ്വകാര്യ ലാബിനെതിരെ നോയിഡ ജില്ലാ ഭരണകൂടം എഫ്ഐആർ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ചുമ, ജലദോഷം, പനി എന്നിവയുമായി സ്വകാര്യ ഡോക്ടർമാരുടെ അടുത്ത് എത്തിയവരാണ് ഈ 35 പേരും. തുടർന്നാണ് കോവിഡ് പരിശോധന നടത്തിയത്. എല്ലാവരും കൊറോണ വൈറസ് പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന ഫലമാണ് ലഭിച്ചത്. തുടർന്ന് സർക്കാരിന്റെ ഐസലേഷൻ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കു മാറി. പിന്നീട് സാംപിൾ ശേഖരിച്ച് നാഷനൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് വൈറോളജിയിലേക്ക് അയച്ചതിന്റെ ഫലം വന്നപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ആണെന്നും അറിഞ്ഞു. ഇവരെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തെന്നും നിരീക്ഷണത്തിലാണെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

‘കോവിഡ്–19 പരിശോധനയിൽ കൃത്യതയില്ലാത്ത 6 ലബോറട്ടറികൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഒരെണ്ണത്തിനെതിരെ എഫ്ഐആർ ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് നോട്ടിസും അയച്ചിട്ടുണ്ട്’ – നോയിഡ ചീഫ് മെഡിക്കൽ ഓഫിസർ ദീപക് ഓഹ്‌രി പറഞ്ഞു. ഈ ലാബുകൾ ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മെഡിക്കൽ റിസർച്ചിന്റെ (ഐസിഎംആർ) ടെസ്റ്റിങ് മാർഗനിർദേശങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും ഇവർക്കെതിരെ നടപടിയുണ്ടാകുമെന്നു അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ലാബ് ജീവനക്കാർ സാംപിൾ ശേഖരിച്ചതിൽ പ്രശ്നമുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും സാംപിളുകൾ വയ്ക്കേണ്ട താപനിലയിലല്ല സൂക്ഷിച്ചിരുന്നതെന്നും ഇതാണ് തെറ്റായ ഫലം കാണിക്കാൻ കാരണമെന്നും പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും വ്യക്തമാക്കി. ഈ ലാബുകൾ ഐസിഎംആറുമായി റജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഒരു ടെസ്റ്റിന് 4500 – 5000 രൂപവരെയാണ് ഇവർ ഈടാക്കുന്നത്.

