ചൈനയില്‍ കോവിഡ് തിരിച്ചുവരുന്നു? 24 മണിക്കൂറിനിടെ രണ്ടു പുതിയ കേസുകള്‍

ബെയ്ജിങ്‌ ∙ ചൈനയില്‍ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായ കൊറോണ വൈറസ് വീണ്ടും തിരിച്ചുവരുന്നതിന്റെ സൂചനകൾ. രണ്ട് കോവി‍ഡ് കേസുകളാണ് കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ ബെയ്ജിങ്ങില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യപ്പെട്ടത്. നഗരത്തില്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്ന ഔട്ട്ബ്രേക്ക് എമര്‍ജന്‍സി മൂന്നില്‍നിന്ന് രണ്ടിലേക്ക് താഴ്ത്തിയതിനു പിന്നാലെയാണ് പുതിയ മൂന്നു കേസുകള്‍ ചൈനയില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. 55 ദിവസങ്ങള്‍ തുടര്‍ച്ചയായി ഒരു പുതിയ കേസുകള്‍ പോലും റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യാതിരുന്നതിനു പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോള്‍ മൂന്നുപേര്‍ക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ചൈനയിലെ മീറ്റ് ഫുഡ് കോംപ്രിഹെന്‍സീവ് റിസര്‍ച്ച് സെന്ററിലെ രണ്ടു ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. 37ഉം 25ഉം വയസ്സുള്ള ഇവരെ ആശുപത്രിയിലേക്കു മാറ്റി. ഇവരുടെ സമ്പര്‍ക്കവഴി കണ്ടെത്താനും ബന്ധുക്കളെ തിരിച്ചറിയാനുമുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് അധികൃതര്‍. ഇവരില്‍ ഒരാള്‍ ക്വിങ്ഡാവോ നഗരത്തിലേക്ക് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയില്‍ യാത്ര ചെയ്തിരുന്നു.

അതേസമയം, ഒരു നാലാം ക്ലാസ് വിദ്യാര്‍ഥിയുടെ പിതാവിന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് 50 പ്രൈമറി ക്ലാസ് വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ ക്വാറന്റീനില്‍ തുടരുകയാണ്. ബെയ്ജിങ്ങില്‍ സ്ഥിതിഗതികള്‍ സാധാരണ ഗതിയിലേക്ക് മാറിയതിനു പിന്നാലെയാണ് ഇവിടെ പുതിയ കേസുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യപ്പെടുന്നത്.

ബെയ്ജിങ്ങില്‍നിന്ന് പുറത്തുപോകുകയോ നഗരത്തിനു പുറത്തുള്ള ആരെങ്കിലുമായി കാണുകയോ ചെയ്യാഞ്ഞിട്ടും എങ്ങനെയാണ് 52കാരനായ ടാങ് മൗമൗ വ്യക്തിക്ക് രോഗമുണ്ടായതെന്ന് കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല. ടാങ്ങിന്റെ മറ്റു കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ സ്രവം പരിശോധിച്ചെങ്കിലും ആര്‍ക്കും രോഗമില്ല. എന്നിരുന്നാലും ടാങ്ങിന്റെ മകന്റെ കൂടെ സഹപാഠികളെയും അധ്യാപകരെയും ക്വാറന്റീനില്‍ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ഇവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളോടും വീടുകളില്‍ തുടരാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

പുതിയ കേസുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യപ്പെട്ടതോടെ വീണ്ടും കോവിഡ് പടര്‍ന്നു പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യത തള്ളിക്കളയാനാകില്ലെന്ന് സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഡിസീസ് കണ്‍ട്രോള്‍ ആന്‍ഡ് പ്രിവന്‍ഷന്‍ ഡപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍ പാങ് സിങ്ഹുവോ പറഞ്ഞു.

English Summary: Beijing reports 2 new Covid-19 cases; students, staff in home quarantine after classmate’s father tests positive