മരണത്തിൽ ആറു മടങ്ങ്, രോഗികളിൽ മൂന്നര മടങ്ങ്; ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന കണക്കുമായി ഗുരുഗ്രാം

ചണ്ഡീഗഡ് ∙ രാജ്യത്തു കോവിഡ് കേസുകൾ വർധിക്കുന്നതിനിടെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന കണക്കുമായി ഹരിയാനയിലെ പ്രധാന നഗരമായ ഗുരുഗ്രാം. രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും മോശമായി കോവിഡ് ബാധിച്ച നഗരങ്ങളിലൊന്നാണു ഗുരുഗ്രാം. ഇവിടെ കോവിഡ് മരണങ്ങളിൽ ആറു മടങ്ങ് വർധനയാണ് അടുത്തിടെ ഉണ്ടായത്. കേസുകൾ മൂന്നര മടങ്ങായും കൂടിയെന്നാണു മേയ് 31നും ജൂൺ 11നും ഇടയിലുള്ള ഡേറ്റ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

ഹരിയാനയിലെ ആകെയുള്ള ആറായിരത്തോളം കേസുകളിൽ ഗുരുഗ്രാമിന്റെ പങ്ക് 45 ശതമാനം. സംസ്ഥാനത്താകെ 64 പേർ മരിച്ചതിൽ 19 പേരും ഇവിടെയുള്ളവർ. കോവിഡ് മോശമായി ബാധിച്ച മറ്റു രണ്ടു നഗരങ്ങളാണു ഫരീദാബാദും സോനിപറ്റും. ഈ മൂന്നു നഗരങ്ങളും ഒരുമിച്ചെടുത്താൽ നാലായിരത്തിലേറെ കേസുകളാകും. മേയ് 31ന് ഗുരുഗ്രാമിൽ 774 കേസുകളും മൂന്നു മരണങ്ങളുമാണുണ്ടായത്. ജൂൺ 11 ആയപ്പോൾ രോഗികളുടെ എണ്ണം 2737 ആയി, മരണസംഖ്യ 19.



മേയ് 31നും ജൂൺ 11നും ഇടയിൽ ഹരിയാനയിൽ ആകെയും കോവിഡ് വ്യാപനം മൂന്നു മടങ്ങായി. രോഗികളുടെ എണ്ണം 2091ൽ നിന്ന് 5968 ആയി. മരണം 20ൽ നിന്ന് 64ഉം. ഈ കാലയളവിൽ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആകുന്നവരുടെ നിരക്ക് 1.84 ശതമാനത്തിൽനിന്ന് 3.80 ശതമാനമായി കൂടി. മരണനിരക്ക് 0.96 ശതമാനത്തിൽനിന്ന് 1.07 ശതമാനത്തിലെത്തി. രോഗം ഇരട്ടിക്കുന്നതിനെടുക്കുന്ന ദിവസം ഒൻപതിൽനിന്ന് ഏഴായി കുറയുകയും ചെയ്തു. രോഗമുക്തി നിരക്കും ആശ്വാസകരമല്ല. 50.12 ശതമാനത്തിൽനിന്ന് 37.87 ശതമാനത്തിലേക്കാണ് രോഗമുക്തി നിരക്ക് ഇടിഞ്ഞത്.



ഫരീദാബാദിൽ കേസുകളുടെ എണ്ണം 367ൽ നിന്ന് 929 ആയും മരണം എട്ടിൽനിന്ന് 22 ആയും വർധിച്ചു. സോനിപറ്റിൽ കേസുകളുടെ എണ്ണം 199ൽനിന്ന് 502 ആയും മരണം ഒന്നിൽനിന്ന് അഞ്ചായും വർധിച്ചു. ഗുരുഗ്രാമിൽ മരിച്ചവരിൽ പലരും മറ്റു രോഗങ്ങൾ ഉള്ളവരും 60 വയസ്സിൽ കൂടിയവരുമാണെന്നു ചീഫ് മെഡിക്കൽ ഓഫിസർ വീരേന്ദർ യാദവ് പറഞ്ഞു. ഡൽഹിയിൽനിന്ന് ഹരിയാനയിലേക്ക് അതിഥി തൊഴിലാളികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ വരവാണ് ഇവിടങ്ങളിൽ രോഗവ്യാപനം കൂട്ടിയതെന്നും അധികൃതർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.



