ന്യൂഡൽഹി ∙ ഡല്‍ഹി കേരളാ ഹൗസില്‍ ജിവനക്കാരന് കോവിഡ്. ഫുള്‍ടൈം സ്വീപ്പര്‍ ആയി ജോലിചെയ്യുന്ന ആള്‍ക്കാണ് വൈറസ് ബാധ. ഇദ്ദേഹം മലയാളിയല്ല. കേരള ഹൗസില്‍ ആദ്യമായാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത്. ഡൽഹിയിലെ എൽഎൻജിപി ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയിലാണ് രോഗി.

English Summary: Covid Confirmed for one Staff at Kerala House