ക്വാറന്റീന്‍ ലംഘനമില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ സിപിഎം; വീഴ്ചയില്ലെന്ന് പാർട്ടി

തിരുവനന്തപുരം ∙ കോവിഡ് നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളവര്‍ ക്വാറന്റീന്‍ ലംഘിക്കുന്നില്ലെന്നുറപ്പാക്കാന്‍ സിപിഎം. ക്വാറന്റീനിലുള്ളവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ പാര്‍ട്ടി പ്രവര്‍ത്തകര്‍ ബോധവല്‍കരിക്കും. ക്വാറന്റീന്‍ കാര്യത്തിലടക്കം സംസ്ഥാനസര്‍ക്കാരിന് വീഴ്ചയുണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് പാര്‍ട്ടി നേതൃയോഗങ്ങള്‍ വിലയിരുത്തി.

അതേസമയം, തദ്ദേശതിരഞ്ഞെടുപ്പിനൊരുങ്ങാന്‍ പാര്‍ട്ടി ഘടകങ്ങള്‍ക്ക് സിപിഎം നിര്‍ദേശം നൽകി. വോട്ടര്‍ പട്ടികയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവര്‍ത്തനം തുടങ്ങണമെന്ന് സംസ്ഥാനസമിതി അറിയിച്ചു. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തില്‍ കോവിഡ് വലിയ മാറ്റമുണ്ടാക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്‍. ഡിജിറ്റല്‍ പ്രചാരണത്തിന് പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് പരിശീലനം നല്‍കും. തീരുമാനങ്ങള്‍ ശനിയാഴ്ച ഏരിയാതലത്തില്‍ ഓണ്‍ലൈനില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യും.

