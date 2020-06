ഐസിയു ബെഡുകൾക്കു ക്ഷാമമുണ്ടാകുമെന്ന് കേന്ദ്ര മുന്നറിയിപ്പ്; വെന്റിലേറ്ററുകളും കുറയും

ന്യൂഡൽഹി∙ 5 സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ കോവിഡ് ചികിത്സയ്ക്കുള്ള ഐസിയു ബെഡുകള്‍, വെന്‍റിലേറ്ററുകള്‍ എന്നിവയ്ക്കു കുറവുണ്ടാകുമെന്നു കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്‍റെ മുന്നറിയിപ്പ്. ഡല്‍ഹി, മഹാരാഷ്ട്ര, ഗുജറാത്ത്, തമിഴ്നാട്, യുപി സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ ജൂണ്‍, ജൂലൈ, ഒാഗസ്റ്റ് മാസങ്ങളില്‍ ക്ഷാമം നേരിട്ടേക്കുമെന്നാണു മുന്നറിയിപ്പ്. അതേസമയം, അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിൽ കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് അനുകൂലമായ ഒരു നടപടിയും ഉണ്ടാകുന്നില്ലെന്നു സംസ്ഥാനങ്ങൾ ആരോപിച്ചു.

ഡൽഹിയിൽ ജൂൺ ആദ്യ വാരം മുതൽത്തന്നെ ഐസിയു കിടക്കകൾക്കു ക്ഷാമമുള്ളതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു. കാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറി രാജീവ് ഗൗബ സംസ്ഥാന ചീഫ് സെക്രട്ടറിമാരുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയിലാണു മുന്നറിയിപ്പു നൽകിയത്. തമിഴ്നാട്ടിൽ ജൂലൈ ഒൻപതോടെ കിടക്കകളും ബെഡുകളും നിറയും. രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേരെ രോഗം ബാധിച്ച മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ജൂൺ എട്ട് മുതൽ ഐസിയു കിടക്കകളുടെ കുറവു രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

രാജ്യത്ത് കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിൽ കോവിഡ് രോഗം ബാധിച്ചത് 10,956 പേരെയാണ്. 396 മരണങ്ങളും കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിൽ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. ഇതോടെ ഇന്ത്യയിൽ രോഗം ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണം 2,97,535 ആയി. 1,41,842 പേർ ചികിത്സയിലുണ്ട്. ഇതുവരെ ആകെ 8498 പേർ മരിച്ചതായും കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. രാജ്യത്ത് ആദ്യമായാണ് ഒരു ദിവസം രോഗികളാകുന്നവരുടെ എണ്ണം പതിനായിരം കടക്കുന്നത്.

