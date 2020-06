തിരുവനന്തപുരം∙ പേരൂര്‍ക്കടയിലെ ഹിന്ദുസ്ഥാന്‍ ലാറ്റക്സ് ഫാക്ടറിയില്‍ തീപിടിത്തം. അഗ്നിശമനസേനയെത്തി തീയണച്ചു. ഫാക്ടറിക്ക് പുറത്ത് കൂട്ടിയിട്ടിരുന്ന മാലിന്യത്തിലാണ് തീ പിടിച്ചത്.

English Summary: Fire at Hindustan Latex Ltd headquarters in Kerala, no casualties reported