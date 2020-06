പതിനൊന്നാം വയസിലാണ് ഗ്രിസെല്‍ഡ ബ്ലാങ്കോ ആദ്യമായി ഒരാളെ കൊല്ലുന്നത്. ഒരു സമ്പന്ന കുടുംബത്തിലെ പയ്യനെ. പിന്നീടവര്‍ ഒരിക്കലും തിരിഞ്ഞുനോക്കിയിട്ടില്ല. മൂന്നു ഭര്‍ത്താക്കന്മാരെ ഉള്‍പ്പെടെ നിരവധി പേരെ കൊന്നുതള്ളി ഏറ്റവും ക്രൂരയായ മയക്കുമരുന്നു രാജ്ഞിയായി രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കുകയായിരുന്നു ഗ്രിസെല്‍ഡ. ഗോഡ്മദര്‍ ഓഫ് കൊക്കെയ്ന്‍, ബ്ലാക്ക് വിഡോ, ലാ മാഡ്രീന, കൊക്കെയ്ന്‍ റാണി എന്നീ പേരുകളില്‍ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഗ്രിസെല്‍ഡയുടെ ജീവിതം സിനിമയാകുകയാണ്. ജെന്നിഫര്‍ ലോപ്പസാണ് ഗ്രിസെല്‍ഡയുടെ വേഷം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും കൊടുംകുറ്റവാളിയായ സ്ത്രീയെന്നാണ് ഗ്രിസെല്‍ഡ വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത്. ക്രൂരതയുടെ മറുവാക്കായിരുന്നു എതിരാളികള്‍ക്ക് അവര്‍.



കൊളംബിയയിലെ ഒരു ചേരിയില്‍ ജനിച്ച് കൊടുംപട്ടിണിയില്‍ വളര്‍ന്ന ഗ്രിസെല്‍ഡ പിന്നീട് തലസ്ഥാനമായ മെഡലിന്‍ മുതല്‍ മിയായിയിലും ന്യൂയോര്‍ക്കിലും വരെ നീണ്ടു കിടക്കുന്ന മയക്കുമരുന്നു മാഫിയയുടെ ചുക്കാന്‍ പിടിച്ചത് ഏറെപ്പേരുടെ ചോരവീഴ്ത്തിയാണ്. ഏതാണ്ട് 250 ഓളം കൊലപാതകങ്ങളാണ് ഗ്രിസെല്‍ഡയുടെ അറിവില്‍ നടന്നിട്ടുള്ളത്. മൂന്നു ഭര്‍ത്താക്കന്മാരെ കൊന്നുതള്ളിയതോടെയാണ് ബ്ലാക്ക് വിഡോ എന്ന പേരു വന്നത്.

ഒടുവില്‍ എട്ടു വര്‍ഷം മുന്‍പ് കൊളംബിയയില്‍ ഷോപ്പിങ്ങിനിടെ ബൈക്കിലെത്തിയ അക്രമി തലയ്ക്കു വെടിവച്ചു വീഴ്ത്തിയതോടെയാണ് ഗ്രിസെല്‍ഡയുടെ കറുത്തയുഗം അവസാനിച്ചത്. 14–ാമത്തെ വയസിലാണ് ഗ്രിസെല്‍ഡ മയക്കുമരുന്നു വ്യാപാരത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത്. എഴുപതുകളുടെ മധ്യത്തില്‍ എതിരാളികളെ വകവരുത്താന്‍ ബൈക്കില്‍ തോക്കുമായി അനുയായികളെ അയയ്ക്കുന്ന രീതി തുടങ്ങിവച്ചത് ഗ്രിസെല്‍ഡയാണ്. ഒടുവില്‍ അവര്‍ വീണതും ആ വഴിക്കു തന്നെ. പൊലീസിനു സംശയം തോന്നാത്ത രീതിയില്‍ സ്ത്രീകളെ ഉപയോഗിച്ചു മയക്കുമരുന്നു കടത്തുന്ന തന്ത്രം ആദ്യമായി പ്രയോഗിച്ചതും ഗ്രിസെല്‍ഡയാണെന്നാണു പറയപ്പെടുന്നത്. അറകളുള്ള അടിവസ്ത്രം തുന്നിച്ച് അതിനുള്ളില്‍ കിലോകണക്കിനു കൊക്കെയ്ന്‍ കടത്തുന്ന രീതിയാണ് അവര്‍ അവലംബിച്ചിരുന്നത്.

മനോനില തെറ്റിയ കൊടുംക്രൂരയായിരുന്നു അവരെന്ന് ഒരു പ്രോസിക്യൂട്ടര്‍ ഓര്‍ക്കുന്നു. ലോസ് പിസ്‌റ്റൊലെറോസ് എന്ന ഒരു കൊലയാളി സംഘത്തെ തന്നെ അവര്‍ സജ്ജമാക്കിയിരുന്നു. കൊല്ലുന്നവരുടെ ചെവിയോ വിരലോ മുറിച്ചു മാറ്റി അവര്‍ക്ക് എത്തിക്കണമായിരുന്നു. ചെറിയൊരു അപ്രീതിയുണ്ടായാല്‍ ജീവനെടുക്കുയെന്നതായിരുന്നു ഗ്രിസെല്‍ഡയുടെ പതിവ്.

1943-ല്‍ കൊളംബിയയിലെ ഷാന്റിയില്‍ ഒരു ചേരിയിലാണ് ഗ്രിസെല്‍ഡ ജനിച്ചത്. മദ്യപിച്ച് വേശ്യാവൃത്തി നടത്തിയിരുന്ന അമ്മ നിരന്തരം അവളെ മര്‍ദിച്ചിരുന്നു. രാജ്യത്ത് ആഭ്യന്തരയുദ്ധം കൊടുമ്പിരി കൊണ്ടപ്പോള്‍ മരിച്ചുവീഴുന്നവരെ സംസ്‌കരിക്കാന്‍ കുഴികളെടുത്തിരുന്നത് ഗ്രിസെല്‍ഡയും കൂട്ടുകാരും ചേര്‍ന്നായിരുന്നു. പിന്നീടു പോക്കറ്റടി തുടങ്ങിയ ഗ്രിസെല്‍ഡ പതിനൊന്നാം വയസില്‍ ആദ്യ കൊലപാതകം നടത്തി. പണത്തിനായി സമ്പന്ന കുടുംബത്തിലെ ഒരു കുട്ടിയെ തട്ടിയെടുക്കാന്‍ ഗ്രിസെല്‍ഡ സഹായിച്ചു. എന്നാല്‍ ചോദിച്ച പണം കുടുംബക്കാര്‍ നല്‍കാതെ വന്നതോടെ ഗ്രിസെല്‍ഡ പയ്യനെ വെടിവച്ചു കൊന്നു.

ഒരു വര്‍ഷത്തിനകം വേശ്യാവൃത്തിയിലേക്കു തിരിഞ്ഞ ഗ്രിസെല്‍ഡ കാര്‍ലോസ് ട്രൂജിലോ എന്നയാളെ വിവാഹം കഴിച്ചു. മൂന്നു മക്കളുണ്ടായതിനു ശേഷം അവര്‍ പിരിഞ്ഞു. ഒരു തര്‍ക്കത്തിനൊടുവില്‍ ഗ്രിസെല്‍ഡ തന്നെ കാര്‍ലോസിനെ കൊന്നു. അറുപതുകളില്‍ കൊക്കെയ്ന്‍ ഡീലറായിരുന്ന ആല്‍ബെട്രോ ബ്രാവോ എന്നയാളാണ് രണ്ടാമത് ഗ്രിസെല്‍ഡയുടെ ജീവിതത്തിലേക്കു കടന്നുവന്നത്. ഇരുവരും അനധികൃതമായി ന്യൂയോര്‍ക്കിലെ ക്യൂന്‍സിലേക്കു കടന്നു. ബ്രാവോയുടെ തുണി ഇറക്കുമതി കമ്പനിയുടെ മറവില്‍ മയക്കുമരുന്ന് കടത്ത് സജീവമാക്കി. പ്രത്യേക അറകളുള്ള അടിവസ്ത്രങ്ങള്‍ തയറാക്കി അതിനുള്ളില്‍ കൊക്കെയ്ന്‍ കടത്താന്‍ സ്ത്രീകളെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്.

കണ്ണുചിമ്മി തുറക്കും മുന്‍പ് ഇറ്റാലിയന്‍ മാഫിയയെ മറികടന്ന് കൊളംബിയന്‍ ബന്ധം ഉപയോഗിച്ച് ഗ്രിസെല്‍ഡ കോടികള്‍ വാരിക്കൂട്ടി. സ്വന്തം വിമാനത്തില്‍ അമേരിക്കയിലേക്കു വലിയ തോതില്‍ മയക്കുമരുന്ന് എത്തിച്ചു തുടങ്ങി. 1500 ഏജന്റുമാരാണ് ഗ്രിസെല്‍ഡയ്ക്കു കീഴില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചിരുന്നത്. ഈ സമയത്ത് അവരും മയക്കുമരുന്നിന് അടിമയായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. എഴുപതുകളുടെ തുടക്കത്തില്‍, തന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാന്‍ അമേരിക്കന്‍ ഏജന്‍സികള്‍ തയാറെടുക്കുന്നത് അറിഞ്ഞതോടെ ഒരു സ്വകാര്യ ജെറ്റ് ഏതു സമയവും ഇന്ധനം നിറച്ച് പൈലറ്റ്മാര്‍ ഉള്‍പ്പെടെ അവര്‍ സജ്ജമാക്കി നിര്‍ത്തിയിരുന്നു.

32-ാം വയസില്‍ അവര്‍ കൊളംബിയയിലേക്കു കടന്നു. ഭര്‍ത്താവ് ബ്രാവോ തന്നെ വഞ്ചിച്ച് കോടികള്‍ ബിസിനസില്‍നിന്നു കടത്തുന്നുവെന്ന സംശയത്തില്‍ അയാളെയും വകവരുത്താന്‍ ഗ്രിസെല്‍ഡ തീരുമാനിച്ചു. ഒരു കാര്‍ പാര്‍ക്കിങ്ങിലേക്കു കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കായി ബ്രാവോയെ വിളിച്ചുവരുത്തി. തന്റെ ചെരുപ്പില്‍ ഒളിപ്പിച്ചിരുന്ന പിസ്റ്റള്‍ കൊണ്ടാണ് ഗ്രിസെല്‍ഡ ബ്രാവോയെ വെടിവച്ചു വീഴ്ത്തിയത്. എന്നാല്‍ അതിനിടെ ബ്രാവോയുടെ വെടി ഗ്രിസെല്‍ഡയുടെ വയറ്റില്‍ ഏറ്റിരുന്നു. ബ്രാവോയുടെ കൈയിലുണ്ടായിരുന്ന മെഷീന്‍ഗണ്‍ പിടിച്ചുവാങ്ങി അയാളുടെ ആറ് അംഗരക്ഷകരെയും ഗ്രിസെല്‍ഡ വെടിവച്ചുവീഴ്ത്തി.

1978-ല്‍ ഡാരിയോ സെപുല്‍വേദയെന്നയാളെ ഗ്രിസെല്‍ഡ വിവാഹം കഴിച്ചു. കൊക്കെയ്ന്‍ ഉപയോഗം മൂലം അവരുടെ മുഖഛായ തന്നെ മാറിയിരുന്നു. പഴയ ചിത്രം ഉപയോഗിച്ച് അവരെ തിരിച്ചറിയാന്‍ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. ഡാരിയോയ്‌ക്കൊപ്പം ഗ്രിസെല്‍ഡ മിയാമിയിലേക്കു കടന്നു. കൊടുംക്രൂരത കൊണ്ട് മിയാമിയും ഗ്രിസെല്‍ഡയുടെ ചൊല്‍പടിയിലാണ്. പൊലീസുകാര്‍ക്കു റിവോള്‍വര്‍ മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നമപ്പാള്‍ മെഷീന്‍ ഗണ്ണുകളും റൈഫിളുകളുമായി ഗ്രിസെല്‍ഡയുടെ സംഘം മിയാമിയില്‍ തേര്‍വാഴ്ച നടത്തി.

1979-ല്‍ ഒരു വാനില്‍ ആയുധങ്ങളുമായെത്തിയ സംഘം ഷോപ്പിങ് മാളിനു വെളിയില്‍ ശക്തമായ വെടിവയ്പാണു നടത്തിയത്. രണ്ട് എതിരാളികള്‍ മരിച്ചുവീണു. നിരവധി നാട്ടുകാര്‍ക്കു പരുക്കേറ്റു. 'കൊക്കെയ്ന്‍ കൗബോയ്‌സ്' എന്നാണു പിന്നീട് സംഘം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. മിയാമിയുടെ തെരുവില്‍ നിരവധി പേര്‍ പിടഞ്ഞുവീണു. മൃതദേഹങ്ങള്‍ മാറ്റാന്‍ ബര്‍ഗര്‍ കിങ്ങിന്റെ ഒരു ശീതികരിച്ച ട്രക്ക് പൊലീസിന് വാടകയ്ക്ക് എടുക്കേണ്ടിവന്നു.

പല കൊലപാതകങ്ങളും ഗ്രിസെല്‍ഡ നേരിട്ടാണു നടത്തിയിരുന്നത്. ഇരയുടെ ആഗ്രഹം ചോദിച്ചറിഞ്ഞ് ആ രീതിയിലാണ് അവര്‍ കൊല നടത്തിയിരുന്നത്. വെട്ടിക്കൊല്ലരുതെന്നു യാചിച്ചയാളെ അയാള്‍ ആവശ്യപ്പെട്ട പ്രകാരം തലയ്ക്കു വെടിവച്ചാണ് അവര്‍ കൊന്നത്. തന്റെ ഭര്‍ത്താവിന്റെയൊപ്പം ശയിക്കുന്നുവെന്ന സംശയത്തില്‍ നാലു സ്ത്രീകളെ അവര്‍ കൊന്നിരുന്നു.

എണ്‍പതുകളിലാണ് ഗ്രിസെല്‍ഡയുടെ മയക്കുമരുന്നു സാമ്രാജ്യം ഏറെ ശക്തിപ്പെട്ടത്. പ്രതിമാസം 1500 കിലോയിലധികം കൊക്കെയ്ന്‍ ആണ് അവരുടെ സംഘം കടത്തിയിരുന്നത്. ക്രൂരതയ്‌ക്കൊപ്പം ആഡംബരജീവിതവും അവരുടെ പ്രത്യേകതയായിരുന്നു. ആഡംബര കാറുകളുടെ വമ്പന്‍ ശേഖരമാണ് അവര്‍ക്കുണ്ടായിരുന്നത്. സിനിമാ താരങ്ങളും രാജ്ഞിമാരും അണിഞ്ഞിരുന്ന ആഭരണങ്ങള്‍ തന്നെയാണ് അവര്‍ തിരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നത്. ലൈംഗികവൈകൃതങ്ങളും അവരുടെ ഒരു ബലഹീനതയായിരുന്നു. സ്വന്തം കൊട്ടാരത്തില്‍ ചില്ലുമുറികളില്‍ മയക്കുമരുന്നു നല്‍കി ആളുകളെ ലൈംഗികബന്ധത്തില്‍ ഏര്‍പ്പെടാന്‍ അവര്‍ നിര്‍ബന്ധിച്ചിരുന്നു.

1983-ല്‍ ഭര്‍ത്താവ് ഡാരിയോ അവരെ വിട്ട് കൊളംബിയയിലേക്കു കടന്നു. പണത്തിനു വേണ്ടി സ്വന്തം മകനെ അയാള്‍ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. അതോടെ മുന്നാമത്തെ ഭര്‍ത്താവിനെയും ഗ്രിസെല്‍ഡയുടെ കൊലയാളികള്‍ ഒരു കാറിനുള്ളില്‍ വച്ച് വെടിവച്ചുകൊന്നു. മകന്‍ തൊട്ടടുത്ത സീറ്റിലിരിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു കൊലപാതകം. തൊട്ടടുത്ത വര്‍ഷം അവരുടെ തലയ്ക്ക് ഭരണകൂടം നാല് മില്യണ്‍ ഡോളര്‍ വിലയിട്ടു. ഇതോടെ അവര്‍ കലിഫോര്‍ണിയയിലേക്കു കടന്നു. ഒളിവില്‍ കഴിഞ്ഞെങ്കിലും 1985ല്‍ അറസ്റ്റിലായി. ഒരു കിടക്കയിലിരുന്നു ബൈബിള്‍ വായിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു അറസ്റ്റ്. മൂന്നു കൊലപാതക കേസില്‍ വര്‍ഷങ്ങളോളം ഗ്രിസെല്‍ഡ ജയിലില്‍ കഴിഞ്ഞു. എന്നാല്‍ ജയിലില്‍ കിടന്നും മക്കള്‍ വഴി അവര്‍ മയക്കുമരുന്നു വ്യാപാരം നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നു.

2004-ല്‍ ജയില്‍ മോചിതയായി. അപ്പോഴേക്കും അവരുടെ രണ്ടു മക്കളെ എതിര്‍വിഭാഗം കൊന്നിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് ഗ്രിസെല്‍ഡയെ നാടുകടത്തി. തൊട്ടടുത്ത ദിവസം തന്നെ എതിരാളികള്‍ അവരെ വകവരുത്തുമെന്നാണ് അധികൃതര്‍ ഉള്‍പ്പെടെ പലരും കരുതിയിരുന്നത്. എന്നാല്‍ എട്ടു വര്‍ഷം അവര്‍ പിടിച്ചുനിന്നു. കൊളംബിയന്‍ തലസ്ഥാനത്ത് അംഗരക്ഷകരൊന്നും ഇല്ലാതെ അവര്‍ കഴിയുകയായിരുന്നു. 2012 സെപ്റ്റംബറില്‍ ഒരു ഇറച്ചിക്കടയില്‍നിന്നു മടങ്ങുമ്പോള്‍ ബൈക്കിലെത്തിയ അക്രമി ഗ്രിസെല്‍ഡയുടെ തലയ്ക്കു നേരെ രണ്ടും വട്ടം വെടിവച്ചു വീഴ്ത്തുകയായിരുന്നു. ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന പെണ്‍കുട്ടി മരണസമയത്ത് ഒരു ബൈബിള്‍ അവരുടെ കൈയില്‍ കൊടുത്തു. അതുമുറുകെ പിടിച്ചാണ് കൊക്കെയ്ന്‍ രാജ്ഞി ജീവന്‍വെടിഞ്ഞത്.

English Summary: The godmother of cocaine: Griselda Blanco committed murder aged 11, held bisexual orgies, and killed her three husbands