ഭാര്യ മരിച്ചു, മക്കൾ ഉപേക്ഷിച്ചു; ബിരാവുന് ഇനി തുണയായി കോതമംഗലം പീസ് വാലി

കൊച്ചി∙ ആരും സംരക്ഷിക്കാനില്ലാതെ ദയനീയ നിലയിൽ കഴിഞിരുന്ന വയോധികന് ഒടുവിൽ കോതമംഗലം പീസ് വാലിയുടെ കാരുണ്യം തുണയായി. കടുങ്ങല്ലൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ ഏലൂക്കര മാമ്പായി പറമ്പ് ലക്ഷംവീട് കോളനിയിൽ ബീരാവു എന്ന വയോധികനാണ് മക്കൾ ഉപേക്ഷിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ദയനീയ അവസ്ഥയിലായത്.

ഒരു മാസം മുൻപ് ഭാര്യ മരിച്ചതോടെ ഭക്ഷണവും പരിചരണവും ലഭിക്കാതെയാകുകയായിരുന്നു. വിവാഹിതരായ രണ്ടു പെൺമക്കളും ഇദ്ദേഹത്തെ സംരക്ഷിച്ചില്ല. അയൽവാസിയായ സ്ത്രീ ഇടയ്ക്ക് എത്തിച്ചു നൽകുന്ന ഭക്ഷണം മാത്രമായിരുന്നു ആശ്രയം.

കാഴ്ചയ്ക്ക് തകരാറുള്ളതിനാൽ പരസഹായമില്ലാതെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനോ, പ്രാഥമിക കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനോ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് ഇദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞിരുന്നത്. ഇദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിരുന്ന പെൻഷനും മറ്റു ആനുകൂല്യങ്ങളും മക്കളാണ് കൈപ്പറ്റിയിരുന്നത്. നാലു സെന്റ്‌ സ്ഥലത്ത് പഞ്ചായത്ത്‌ നിർമിച്ചു നൽകിയ വീട്ടിലായിരുന്നു താമസം.

പ്രദേശത്തെ പൊതുപ്രവർത്തകരും മറ്റും അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് കോതമംഗലം പീസ് വാലി അധികൃതർ സ്ഥലത്തെത്തി ബീരാവുനെ ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു. പിതാവിനെ സംരക്ഷിക്കാത്ത മക്കൾക്കെതിരെ മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കുള്ള സംരക്ഷണ നിയമ പ്രകാരം നിയമ നടപടിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് പീസ് വാലി ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു.

പീസ് വാലി ഭാരവാഹികളായ സി.എസ്. ഷാജുദീൻ, മുജീബ് റഹ്മാൻ, ഏലൂക്കര വടക്കേ മഹല്ല് ഭാരവാഹികളായ എ.എ. ശംസുദീൻ, പി. അബ്ദുൽ ഖാദർ, പഞ്ചായത്ത്‌ അംഗം സാജിദ എന്നിവർ സ്ഥലത്തെത്തി. ബിനാനിപുരം പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തിയിരുന്നു.

