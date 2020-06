കണ്ണൂരിൽ പി.കെ.രാഗേഷ് ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ; ചങ്ങനാശേരിയിൽ യുഡിഎഫിന് വിജയം

കണ്ണൂർ∙ കണ്ണൂർ കോർപറേഷനില്‍ പി.കെ.രാഗേഷ് വീണ്ടും ഡെപ്യൂട്ടി മേയറായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. ഒരു വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണു യുഡിഎഫിലെ രാഗേഷ് വിജയിച്ചത്. ലീഗ് വിമതന്റെ സഹായത്തോടെ മാർച്ച് 20ന് എൽഡിഎഫ് പി.കെ.രാഗേഷിനെ പുറത്താക്കിയിരുന്നു. ആ ഒഴിവിലേക്കാണ് വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത്. വോട്ട് നില: പി.കെ.രാഗേഷ് (യുഡിഎഫ്) – 28, വെള്ളോറ രാജൻ (എൽഡിഎഫ്) – 27. ലീഗുമായുള്ള ധാരണയെ തുടർന്ന് മേയർ സുമ ബാലകൃഷ്ണൻ രാജി വച്ചു.

പി.കെ.രാഗേഷ്

ചങ്ങനാശേരി നഗരസഭ ചെയർമാനായി കേരള കോൺഗ്രസ് എം (ജോസഫ് ) നേതാവ് സാജൻ ഫ്രാൻസിസിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. 16 വോട്ട് നേടിയാണ് വിജയം. എതിർ സ്ഥാനാർഥി, എൽഡിഎഫ് പിന്തുണയോടെ മത്സരിച്ച സ്വതന്ത്ര അംഗം സജി തോമസിന് 15 വോട്ട് ലഭിച്ചു. 4 ബിജെപി അംഗങ്ങൾ രണ്ടാം ഘട്ട വോട്ടെടുപ്പിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിന്നു.

ചങ്ങനാശേരി നഗരസഭയിൽ നടക്കുന്ന വോട്ടെടുപ്പ്

2 കോൺഗ്രസ് അംഗങ്ങൾ സജി തോമസിന് അനുകൂലമായി വോട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു കോൺഗ്രസ് അംഗത്തിന്റെ വോട്ട് അസാധുവായി. ഒരു സ്വതന്ത്ര അംഗം സാജൻ ഫ്രാൻസിസിന് അനുകൂലമായി വോട്ട് ചെയ്തു.

വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷം യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി സാജൻ ഫ്രാൻസിസ് സീറ്റിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പി.ജെ. ജോസഫ്, ഫ്രാൻസിസ് ജോർജ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നഗരസഭാ വളപ്പിലെ ഗാന്ധി പ്രതിമയിൽ അഭിവാദ്യം അർപ്പിക്കുന്നു

English Summary: P K Ragesh was elected Deputy Mayor of the Kannur Corporation