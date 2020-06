മോദിയുടെയും അമിത് ഷായുടെയും കീഴില്‍ ജനാധിപത്യം തകരുന്നു: അശോക് ഗെലോട്ട്

ജയ്പുര്‍∙ കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപിക്കുന്നതിനിടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെയും അമിത് ഷായുടെയും കീഴില്‍ ജനാധിപത്യം തകരുകയാണെന്ന് രാജസ്ഥാന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗെലോട്ട്. ആരാണ് വേദന തരുന്നതെന്നും മരുന്നു തരുന്നതെന്നും ഈ സമയം നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണെന്നും ഗെലോട്ട് പറഞ്ഞു. രാജസ്ഥാന്‍ സര്‍ക്കാരിനെ അട്ടിമറിക്കാന്‍ ബിജെപി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്ന ആരോപണങ്ങള്‍ക്കിടെ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയായിരുന്നു ഗെലോട്ടും ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സച്ചിന്‍ പൈലറ്റും.

ലോകം മുഴുവനും കൊറോണയ്ക്കെതിരെ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിലനില്‍ക്കുമ്പോള്‍ മധ്യപ്രദേശിലെ കോണ്‍ഗ്രസ് സര്‍ക്കാരിനെ താഴെയിറക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലായിരുന്നു ബിജെപിയെന്നും ഗെലോട്ട് ആരോപിച്ചു. രാജസ്ഥാനിലെ കോണ്‍ഗ്രസ് സര്‍ക്കാരിനെ താഴെയിടാനാണ് ബിജെപിയുടെ ശ്രമം. സര്‍ക്കാരിനുള്ള പിന്തുണ പിന്‍വലിക്കുന്നതിനായി കോൺഗ്രസിന്റെ എംഎല്‍എമാര്‍ക്കും സ്വതന്ത്രര്‍ക്കും പണം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും കോണ്‍ഗ്രസ് ആരോപിക്കുന്നു. കോണ്‍ഗ്രസ് ഭരണത്തിലിരുന്ന മധ്യപ്രദേശും കര്‍ണാടകയും കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ബിജെപി അധികാരത്തിലെത്തിയിരുന്നു.

ഈമാസം 19ന് രാജസ്ഥാനില്‍ രാജ്യസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാ എംഎല്‍എമാരും തങ്ങള്‍ക്കൊപ്പമുണ്ടെന്നും സ്വതന്ത്രരുടെ പിന്തുണയുണ്ടെന്നും സച്ചിന്‍ പൈലറ്റ് പറഞ്ഞു. രണ്ട് രാജ്യസഭ സീറ്റിലും ജയിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

നിലവില്‍ 107 എംഎല്‍എമാരാണ് കോണ്‍ഗ്രസിനൊപ്പമുള്ളത്. ഇതില്‍ ആറു പേര്‍ ബിഎസ്പിയില്‍നിന്നാണ്. 200 അംഗ മന്ത്രിസഭയില്‍ 12 സ്വതന്ത്രരുടെ പിന്തുണയും കോണ്‍ഗ്രസിനാണ്. 72 എംഎല്‍എമാരാണ് ബിജെപിക്കുള്ളത്.

English Summary: 'Do You Have Numbers?' Congress Says BJP "Buying-Selling" In Rajasthan