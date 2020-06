കൊച്ചി∙ കളമശേരി എച്ച്എംടി സ്കൂളിനു സമീപം പാലയ്ക്കാമുകൾ ജൂമാമസ്ജിദിനു കീഴിലുളള നാലു പള്ളികളിൽ ഇന്ന് ജുമാ നമസ്കാരം നടക്കും. ഉച്ചയ്ക്ക് 12ന് ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നതിനു മുൻപ് പ്രവേശനം നൽകും. പേരും ഫോൺ നമ്പറും അടക്കം റജിസ്ടേഷൻ നിർബന്ധമാണ്. സാമൂഹിക അകലം ക്രമീകരിച്ചുള്ള സംവിധാനം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് . സാനിറ്റൈസറടക്കം എല്ലാം തയാറാണ്. നൂറുപേർക്കു മാത്രമാണു പ്രവേശന അനുമതി. ഇതു സംബന്ധിച്ച് എല്ലാ വീടുകളിലും വിവരം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.



English Summary: 4 Mosques at Kalamassery to open for prayer