ബസ് യാത്രാ നിരക്ക് വർധന; സർക്കാർ നടപടിക്ക് ഹൈക്കോടതിയുടെ അംഗീകാരം

കൊച്ചി∙ ബസ് നിരക്ക് വർധന പിൻവലിച്ച സർക്കാർ നടപടി സ്റ്റേ ചെയ്ത സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ഉത്തരവ് ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അധ്യക്ഷനായ ഡിവഷൻ ബെഞ്ച് സ്റ്റേ ചെയ്തു. നേരത്തെ ഈടാക്കിയിരുന്ന നിരക്കിൽ സർവീസ് നടത്തിയാലും ബസ് ഉടമകൾക്കു നഷ്ടം വരില്ലെന്ന സംസ്ഥാന സർക്കാർ വാദം അംഗീകരിച്ചാണു കോടതി ഉത്തരവ്. ലോക്ഡൗൺ മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ ഇളവു വരുത്തിയ ശേഷമാണു കൂട്ടിയ നിരക്ക് കുറയ്ക്കാൻ ഉത്തരവിറക്കിയത് എന്നും സർക്കാർ കോടതിയിൽ അറിയിച്ചു.

ബസ് നിരക്ക് കൂട്ടി ഇറക്കിയ ഉത്തരവാണ് കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം ബസ് നിരക്ക് വർധനയെക്കുറിച്ചു പഠിക്കാൻ നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ജസ്റ്റിസ് രാമചന്ദ്രൻ കമ്മിഷൻ രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കകം സർക്കാരിനു റിപ്പോർട് നൽകണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ലഭിച്ച് രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കകം തന്നെ റിപ്പോർട്ടിൻമേൽ സർക്കാരിന് തീരുമാനം എടുക്കാവുന്നതാണെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.



