‘ഡോക്ടർമാർ കോവിഡ് യുദ്ധത്തിൽ മുന്നണി പോരാളികൾ: വേതനം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കരുത്’

ന്യൂഡൽഹി∙ ഡോക്ടർമാരുടെ വേതനം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കരുതെന്നു സുപ്രീംകോടതി. ഇതൊരു യുദ്ധമാണ് കോവിഡിനെതിരെയുള്ള യുദ്ധം. ഒരു യുദ്ധം നടക്കുമ്പോൾ അതിലെ മുന്നണി പോരാളികളിൽ നിങ്ങൾ അസംതൃപ്തി നിറയ്ക്കരുത്. ഈ അവസരത്തിൽ ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർക്ക് മതിയായ ശമ്പളവും മറ്റു സൗകര്യങ്ങളും ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്രസർക്കാർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നടപടി കൈക്കൊള്ളണമെന്നും സുപ്രീംകോടതി നിർദേശിച്ചു.

കോവിഡിനെതിരായ യുദ്ധത്തിൽ മുന്നണി പോരാളികളായ ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർ തളർന്നു പോയാൽ അത് രാജ്യത്തിനും ജനങ്ങൾക്കും ദോഷം ചെയ്യുമെന്നും ഹർജി പരിഗണിക്കവേ ജസ്റ്റിസ് അശോക് ഭൂഷണിന്റെ അധ്യക്ഷതയിലുള്ള ബെ​ഞ്ച് നിരീക്ഷിച്ചു. തങ്ങൾക്കു മാസങ്ങളായി ശമ്പളം ലഭിക്കുന്നില്ലെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഡോക്ടർമാർ സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിലാണ് കോടതി പരാമർശം.

ലോക്ഡൗണ്‍ കാലത്തെ റദ്ദാക്കിയ വിമാനടിക്കറ്റുകള്‍ക്ക് പകരം ടിക്കറ്റുകള്‍ നല്‍കാനുള്ള മാനദണ്ഡം തയാറാക്കാന്‍ വിമാനക്കമ്പനികളുമായി വ്യോമയാന മന്ത്രാലയം ചര്‍ച്ച നടത്തണമെന്ന് സുപ്രീംകോടതി നിര്‍ദേശിച്ചു.സർക്കാരുകൾ പോലും ഡോക്ടർമാരുടെ ശമ്പളം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുകയാണെന്നും അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്നുമായിരുന്നു ഹർജിക്കാരായ ഡോക്ടർമാരുടെ ആവശ്യം.

രാജ്യത്തിന്റെ പലഭാഗങ്ങളിലും ഡോകടർമാർക്ക് അർഹതപ്പെട്ട ശമ്പളം നിഷേധിക്കുന്നതായുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ ശ്രദ്ധയിൽപെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരുട ആശങ്ക എത്രയും പെട്ടെന്ന് പരിഹരിക്കപ്പെടേണ്ടതാണെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു. കേന്ദ്രസർക്കാർ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നുവെന്നും കോടതി ഓർമിപ്പിച്ചു. കേസ് വീണ്ടും അടുത്ത ആഴ്ച പരിഗണിക്കും.

കോവിഡ് രോഗികളെ ചികിത്സിക്കുന്ന ഹൈ റിസ്‌ക് വിഭാഗത്തില്‍പ്പെടുന്ന ഡോക്ടർമാർക്കും ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർക്കും പ്രത്യേക താമസ സൗകര്യം ഒരുക്കാൻ കേന്ദ്രം നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും കോടതി നിർദേശിച്ചു. ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് 14 ദിവസത്തെ ക്വാറന്‍ീന്‍ നിര്‍ബന്ധമല്ലെന്ന ഉത്തരവിനെതിരെയും ഡോക്ടര്‍മാര്‍ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.

