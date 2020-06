ന്യൂഡൽഹി∙ ലോക്ഡൗണിൽ മുഴുവൻ വേതനവും നൽകാൻ കഴിയാത്ത സ്വകാര്യ കമ്പനികൾക്കെതിരെ ജൂലൈ അവസാനവാരം വരെ നടപടികളെടുക്കരുതെന്ന് സുപ്രീംകോടതി. മുഴുവൻ ശമ്പളം നൽകിയില്ലെങ്കിൽ നടപടിയെടുക്കുമെന്ന ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ സർക്കുലറിനെതിരെ വിവിധ കമ്പനികൾ നൽകിയ ഹർജികൾ ജൂലൈ അവസാനത്തേക്കു പരിഗണിക്കാൻ സുപ്രീംകോടതി മാറ്റിവച്ചു.



English Summary: No Action Against Firms That Didn't Pay Wages During Lockdown: Top Court