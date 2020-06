അസമിൽ കോവിഡ് മുക്തനു പകരം വിട്ടയച്ചത് രോഗിയെ; അന്വേഷണം

ദിസ്പുർ ∙ അസമിലെ ദരാങ് ജില്ലയിലെ മംഗൽദായ് സിവിൽ ആശുപത്രിയിൽ രോഗമുക്തി നേടിയ ആൾക്കു പകരം അതേ പേരുള്ള കോവിഡ് രോഗിയെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തു. സംഭവത്തിൽ മജിസ്‌ട്രേട്ട് അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടു. സർക്കാരിന് കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് രോഗമുക്തി നേടിയവരെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാൻ അധികൃതർ നൽകിയ 14 പേരുടെ പട്ടികയ്ക്ക് അസം സർക്കാർ അംഗീകാരം നൽകിയിരുന്നു. പട്ടികയിൽ രണ്ടു രോഗികൾക്ക് ഒരേ പേരു വന്നതാണ് പിഴവിനു കാരണം.

ഒരു രോഗി ജൂൺ 3 മുതലും സമാന പേരുള്ള അതിഥി തൊഴിലാളിയായ മറ്റൊരു രോഗി ജൂൺ 5 മുതലും ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു. ഇരുവരും ദരാങ്ങിലെ ദാൽഗാവ് പ്രദേശത്തുള്ളവരാണ്. പട്ടികയിലുള്ള 14 പേരിൽ ആറു രോഗികളെ ആദ്യം ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാൻ ആശുപത്രി അധികൃതർ തീരുമാനിച്ചു. എം‌എൽ‌എ ഗുരുജ്യോതി ദാസ്, ദരാങ് ജില്ലാ ഡപ്യൂട്ടി കമ്മിഷണർ ദിലീപ് കുമാർ ബോറ, പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് അമൃത് ഭൂയാൻ എന്നിവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ രോഗമുക്തി നേടിയ അഞ്ചു പേരെ ആദ്യം ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തു.

കോവിഡ് രോഗമുക്തി നേടിയ ആൾക്കു പകരം വിട്ടയച്ച രോഗി ആംബുലൻസിൽ ബുധനാഴ്ച രാത്രി 9 മണിയോടെ ഗ്രാമത്തിലെത്തി. പിന്നീട് ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പിഴവ് മനസിലാവുകയും വിട്ടയച്ച രോഗിയെ വ്യാഴാഴ്ച തന്നെ തിരികെ ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. ഭാഗ്യവശാൽ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത രോഗിക്ക് ഇപ്പോൾ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ കോവിഡ് നെഗറ്റീവ് സ്ഥിരീകരിച്ചതായി ദരാങ് ജില്ലാ ഡപ്യൂട്ടി കമ്മിഷണർ പറഞ്ഞു. ഇയാളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ സ്രവവും പരിശോധനയ്ക്കയച്ചു. സ്ഥലം കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണായി പ്രഖ്യാപിച്ചു.

