ന്യൂയോർക്ക്∙ നോവൽ കൊറോണ വൈറസിനെ ചെറുക്കുന്നതിൽ മാസ്ക് ധരിക്കുന്നത് വലിയൊരു അളവു വരെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പുതിയ പഠനം. മാസ്ക് ധരിച്ചതു മൂലം പതിനായിരക്കണക്കിനുപേർക്ക് മഹാമാരിയിൽനിന്നു രക്ഷപ്പെടാനായി. അകലം പാലിക്കൽ, വീട്ടിൽത്തന്നെ കഴിയൽ എന്നിവയെക്കാൾ ഏറെ വൈറസ് വ്യാപനത്തെ തടഞ്ഞത് മാസ്ക് ധരിക്കലാണെന്ന് യുഎസിലെ ‘ദി പ്രൊസീഡിങ്സ് ഓഫ് ദി നാഷനൽ അക്കാദമി ഓഫ് സയൻസസി’ല്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പഠനത്തിൽ പറയുന്നു.

‘വടക്കൻ ഇറ്റലിയിൽ ഏപ്രിൽ ആറിനാണ് മാസ്ക് ധരിക്കൽ നിർബന്ധമാക്കിയത്. ന്യൂയോർക്ക് നഗരത്തിൽ ഏപ്രിൽ 17നും. അന്നുമുതൽ ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ പകർച്ചവ്യാധി പടരുന്നതിൽ കാര്യമായ വ്യത്യാസമുണ്ടായി. ഇറ്റലിയിൽ ഏപ്രിൽ ആറു മുതൽ മേയ് 9 വരെ ഉണ്ടാകാവുന്ന കേസുകളിൽ 78,000ന്റെ കുറവെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ന്യൂയോർക്ക് നഗരത്തിൽ ഏപ്രിൽ 17 മുതൽ മേയ് 9 വരെ 66,000 കേസുകളുടെ കുറവെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്’ – ഗവേഷകർ കണക്കുകൂട്ടുന്നു.

ന്യൂയോർക്കിൽ മാസ്ക് ധരിക്കൽ നിർബന്ധിതമാക്കിയപ്പോൾ രോഗികളുടെ പ്രതിദിന നിരക്കില്‍ മൂന്നു ശതമാനത്തിന്റെ കുറവാണുണ്ടായത്. എന്നാൽ രാജ്യത്തിന്റെ മറ്റിടങ്ങളിൽ കേസുകളുടെ എണ്ണം ദിനംപ്രതി വർധിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണുണ്ടായിരുന്നത്. മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ മാസ്ക് നിർബന്ധമാക്കിയിരുന്നില്ല.

മാസ്ക് ധരിക്കൽ നിർബന്ധമാക്കുന്നതിനു മുൻപ് – അകലം പാലിക്കൽ, ക്വാറന്റീൻ, ഐസലേഷൻ, കൈകഴുകൽ – തുടങ്ങിയവ ഇറ്റലിയിലും ന്യൂയോർക്കിലും പാലിച്ചുപോന്നിരുന്നു. എന്നാൽ അവ വൈറസ് നേരിട്ടു പകരുന്നതിൽനിന്നുമാത്രമേ തടഞ്ഞിരുന്നുള്ളു. വായുവിൽ കൂടി പകരുന്നതിനെ തടയണമെങ്കിൽ മാസ്ക് ധരിക്കണം, ഗവേഷകർ പറയുന്നു.

English Summary: Wearing Masks May Have Prevented Thousands Of COVID-19 Cases: Study