കോവിഡ് സംശയിച്ച് ചികിൽസ നിഷേധിച്ചു; ഇരട്ടക്കുട്ടികൾക്കു പിന്നാലെ അമ്മയും മരിച്ചു

ഡെറാഡൂൺ∙ കോവിഡ് പടർന്നു പിടിക്കാൻ ആരംഭിച്ചതോടെ ആശുപത്രികളിൽ ചികിൽസ നിഷേധിക്കപ്പെടുന്ന സംഭവം കൂടുന്നു. കൊറോണ വൈറസ് ബാധിച്ചതെന്ന് സംശയിച്ച് നാല് ആശുപത്രികൾ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ മടിച്ച യുവതി മരിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം യുവതി പ്രസവിച്ച ഇരട്ടക്കുട്ടികള്‍ മരിച്ചിരുന്നു. രണ്ടു ദിവസത്തിനു ശേഷമാണ് അമ്മയും മരിച്ചത്. ഡെറാഡൂണിലാണു സംഭവം.

കനത്ത പനിയെ തുടർന്നാണ് ഇരുപത്തിനാലുകാരിയായ സുധ സൈനിയെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചത്. രണ്ടു സർക്കാർ ആശുപത്രികളിലും രണ്ട് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലും എത്തിച്ചെങ്കിലും പനിയായതിനാൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചില്ല. കോവി‍ഡ് ആയിരിക്കാമെന്നു പറഞ്ഞാണിത്. അവസാനം എംഎൽഎ ഇടപെട്ടാണ് ഇവരെ മറ്റൊരു ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്.

ഏഴാം മാസമായിരുന്നു സുധയ്ക്കെന്നു പറയുന്നു ഭർത്താവ് കമലേഷ് സൈനി. വയറുവേദന ഉണ്ടായതിനെ തുടർന്നാണ് സുധയെ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചത്. സുധയ്ക്ക് രക്തം കുറവാണെന്നും രക്തം നല്‍കണമെന്നുംആശുപത്രി അധികൃതർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാൽ അവളെ അ‍ഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ അവർ തയാറായില്ല. കൃത്യമായി പരിശോധിക്കുക പോലും ചെയ്തില്ല. ഒൻപതു മാസം ആയിട്ട് എത്തിച്ചാൽ മതിയെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.

എന്നാൽ സുധ ജന്മം നൽകിയ ഇരട്ടക്കുട്ടികൾ മണിക്കൂറുകൾക്കു പിന്നാലെ മരിച്ചു. ഇതിനു പിന്നാലെ സുധയുടെ ആരോഗസ്ഥിതി മോശമായതിനെ തുടർന്ന് കമലേഷ് ഇവരുമായി നാല് ആശുപത്രികൾ മാറിക്കയറി. ആരും ഇവരെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ തയാറായില്ല. സംഭവത്തിൽ ഉത്തരാഖണ്ഡ് ചീഫ് സെക്രട്ടറി, ചീഫ് മെ‍ഡിക്കൽ ഓഫിസർ, ജില്ലാ മജിസ്ട്രേട്ട് എന്നിവർ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടു.

1665 പേരാണ് ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ചു ചികിൽസയിലുള്ളത്. മുംബൈ, ഡൽഹി, ഗുഡ്ഗാവ്, ഗാസിയാബാദ് എന്നിവിടങ്ങളിൽനിന്ന് എത്തിയവരാണ് പുതുതായി രോഗം ബാധിച്ചവരെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് അറിയിച്ചു.

English Summary: Dehradun Woman Loses Newborns, Dies Herself After 4 Hospitals Refuse Treatment Over Covid-19 Fears