സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രണവിധേയം; ചൈനയുമായി ചർച്ച തുടരും: കരസേന മേധാവി

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഇന്ത്യ–ചൈന അതിർത്തിയിൽ സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രണവിധേയമാണെന്ന് കരസേനാ മേധാവി ജനറൽ എം.എം.നരവനെ. സേനാ കമാൻഡർമാർ നടത്തിയ വിവിധ ചർച്ചകളെ തുടർന്ന് ഇരുഭാഗത്തെയും സൈനികസംഘങ്ങൾ അതിർത്തിയിൽ നിന്ന് ഒരുപരിധി വരെ പിന്മാറിയിട്ടുണ്ട്. അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് വിവിധ തലത്തിലുള്ള കമാൻഡർമാർ ഇനിയും ചർച്ച ചെയ്യുമെന്നും നരവനെ വാർത്താ ഏജൻസിയായ എഎൻഐയോട് പറഞ്ഞു.

കിഴക്കൻ ലഡാക്കിന്റെ ചില മേഖലകളിൽ ഇന്ത്യ, ചൈന സൈനികർ മുഖാമുഖം നിൽക്കുന്നതിൽ നിന്നു പിൻവാങ്ങിയതിനു ശേഷം ആദ്യമായാണ് കരസേന മേധാവിയുടെ പ്രതികരണം. മേയ് തുടക്കത്തിൽ പാംഗോങ് ട്സോ മേഖലയിൽ ഇരുരാജ്യങ്ങളും പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടിയതോടെയാണ് ഇന്ത്യ–ചൈന സംഘർഷം രൂക്ഷമായത്. യഥാർഥ നിയന്ത്രണ രേഖയിലുള്ള (എൽഎസി) ഗൽവാൻ, ഹോട് സ്പ്രിങ്സ് എന്നിവിടങ്ങളിൽനിന്ന് ചൊവ്വാഴ്ച പിന്നോട്ടു മാറിയിരുന്നെങ്കിലും പാംഗോങ് ട്സോയിലെ മലനിരകളിൽ ചൈനീസ് സേന ഇപ്പോഴും നിലയുറപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

ബ്രിഗേഡ് തലത്തിൽ കമാൻഡർമാർ വെള്ളിയാഴ്ച ചർച്ച നടത്തിയെങ്കിലും പ്രശ്നത്തിനു പരിഹാരമായിട്ടില്ല. ചൈനയുമായി നടത്തുന്ന അഞ്ചാം റൗണ്ട് ചർച്ചയായിരുന്നു ഇത്. സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്താൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിങ്, സേനാ മേധാവികൾ, സംയുക്ത സേനാ മേധാവി എന്നിവർ യോഗം ചേർന്നു. സംഘർഷം നിലനിൽക്കുന്ന കിഴക്കൻ ലഡാക്കിനു പുറമേ, ചൈനയുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന അരുണാചൽപ്രദേശ്, സിക്കിം, ഹിമാചൽപ്രദേശ്, ഉത്തരാഖണ്ഡ് എന്നിവിടങ്ങളിലും ഇന്ത്യൻ സൈന്യം അതീവ ജാഗ്രതയിലാണ്.

