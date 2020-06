സ്വാശ്രയ മെഡിക്കൽ കോളജ് ഫീസ്: ഹൈക്കോടതി വിധിക്കെതിരെ സർക്കാർ അപ്പീൽ നൽകിയേക്കും

തിരുവനന്തപുരം∙ സ്വാശ്രയ മെഡിക്കൽ കോളജുകളിലെ എംബിബിഎസ് ഫീസ് ഘടന റദ്ദാക്കിയ ഹൈക്കോടതി വിധിക്കെതിരെ സർക്കാർ അപ്പീൽ നൽകിയേക്കും. വിധിയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുകയാണെന്നും രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നും ഫീസ് നിശ്ചയിച്ച കമ്മറ്റിയുടെ അധ്യക്ഷൻ ജസ്റ്റിസ് രാജേന്ദ്രബാബു ‘മനോരമ ഓൺലൈനോട്’ പറഞ്ഞു.

ആറു മാസം സമയം ഉള്ളതിനാൽ കാര്യങ്ങൾ വിശദമായി പരിശോധിക്കും. സാഹചര്യങ്ങൾ നോക്കി തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. രാജേന്ദ്രബാബു സമിതി രണ്ടു തവണയായി നിശ്ചയിച്ച ഫീസ് മതിയാകില്ലെന്ന മാനേജ്മെൻറുകളുടെ വാദം അംഗീകരിച്ചാണ് ഫീസ് ഘടന കോടതി റദ്ദാക്കിയത്.

കോടതി ഉത്തരവ് പ്രവേശന നടപടികളെ ബാധിക്കുമെന്ന് സർക്കാർ വിലയിരുത്തുന്നു. കോടതി വിധി നടപ്പിലാക്കിയാൽ നടപടികൾ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കണം. കോളജുകളുടെ വരവ് ചെലവ് കണക്കിന്റെ രേഖകൾ പരിശോധിച്ചാണ് സമിതി ഫീസ് നിർണയിച്ചത്. ഫീസ് നിശ്ചയിക്കാൻ സമിതിക്ക് അധികാരമില്ലെന്നാണ് മാനേജ്മെന്റുകളുടെ വാദം.

English Summary: Self financing medical college fee: govt to appeal against highcourt verdict