ഷോപ്പിയാൻ∙ ഭീകരർ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന ഇന്റലിജൻസ് വിവരത്തെത്തുടർന്ന് ജമ്മു കശ്മീരിലെ ഷോപ്പിയാനിൽ ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിന്റെ ഏറ്റുമുട്ടൽ. ഷോപ്പിയാനിലെ മാൽഡേര ഗ്രാമത്തിലാണ് സൈന്യമിറങ്ങിയത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല.

English Summary: Indian Army launches operation to flush out terrorists in Jammu And Kashmir