കൂറ്റനാട്∙ പടിഞ്ഞാറെ കൊടുമുണ്ടയിൽ വയോധികൻ ട്രെയിൻ തട്ടി മരിച്ചു. കൊടുമുണ്ട ചക്കിയത് വാസു (85) ആണ് മരിച്ചത്. ഇന്ന് രാവിലെ 11 മണിയോടെ ആണ് അപകടം. വീടിന് സമീപത്തെ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി മടങ്ങവേ പാളം കടക്കുമ്പോൾ ട്രെയിൻ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു. മൃതദേഹം കോവിഡ് പരിശോധനക്കായി പാലക്കാട്ടേക്കു കൊണ്ടുപോയി.



English Summary: Old Man dies after hit by train at Palakkad